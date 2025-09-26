Lorenzo: «Hai unha idealización política infumable das aldeas»
O escritor presenta o seu libro «Obras públicas» en Évame Oroza en Vigo esta tarde e lamenta que «hai unha enorme soidade nas aldeas e nas cidades»
O paulatino desaloxo da aldea e o adeus ao mundo labrego de antergo que en moi poucos lugares de Galicia sobrevive son obxecto de teses e libros. Unha das últimas obras que ofrece un ensaio ao respecto é «Obras públicas», de Marcos Lorenzo (Libros Lorref). Preséntao hoxe en Vigo no local de Évame Oroza, ás 20.00 horas coa participación de Llerena Perozo e David Rodríguez. Nunha entrevista con FARO, sinala o autor: «Hai unha idealización política infumable das aldeas».
Nas derradeiras páxinas do libro, Lorenzo –investigador e membro do Consello da Cultura Galega– presenta «Galicia en liquidación», un ensaio sobre as fendas psíquicas e sociais «provocadas polo vertixinoso cambio cultural que padeceu o país» dende os anos 70 ata agora. O autor subliña «o conflito» entre a cultura tradicional e a era postmoderna.
Nunha conversa con FARO onte, explicaba que «houbo un cambio brusco en 40 anos (desde os 70 ata os 2000) que noutros lugares sucedeu durante 150 anos». E nestas últimas dúas décadas que levamos de século XXI «acabou por acelerarse a desaparición do mundo antigo».
Para este autor, o abandono do agro e a chegada masiva ás cidades derivou nun contexto no que se «expandiu o uso de ansiolíticos e o abuso do alcol entre a cidadanía maior de 40 anos». Sinala no libro que Galicia pasou de posuír unha das taxas de suicidios máis baixas de España nos 60 a superar amplamente a media estatal.
«A saúde mental en Galicia sempe foi un tema que me interesou e falo del no libro ‘Dous escritos sobre a felicidade’. A taxa galega de suicidios é un 50% superior á taxa española. Tamén estamos á cabeza en consumo de psicofármacos. Temos un problema agudo de sáude mental. Nas enquisas de satisfacción coa vida temos a máis baixa do Estado. Temos os peores datos de saúde mental e a peor dotación de persoal especializado na saúde pública», apunta a FARO.
Entre as causas sinala o envellecemento da poboación que vai asociado a moitas doenzas, a dispersión da poboación e a soidade, así como a situación económica. Se cadra non falamos o suficiente dos niveis reais de pobreza que hai en Galicia. «Non ten que ver co clima ou coa falta de luz. A taxa máis baixa de suicidios está en Cantabria», engade na entrevista.
Para Marcos Lorenzo, «a soidade nas cidades é un problema agudo no que habería que intervir cos servizos sociais. En xornadas e congresos xorde este tema que preocupa pero para min é evidente. Hai unha enorme soidade nas aldeas e nas cidades. Habería que facer moito traballo para ter espazos de sociabilidade e de lecer».
Unha vez rematado o volume podemos quedar coa idea de que o autor sitúa as aldeas nun altar. Estamos a idealizalas en xeral sen chegar ao fondo da cuestión? Lorenzo responde que «é unha mostra de cariño ao noso pasado e ás nosas avoas que me parece san. Pero hai unha idealización política infumable sinalando o mundo da aldea como unha sociedade de labregos iguais, onde hai sempre axudas... É memoria selectiva».
Respecto a isto, responde: «Nas aldeas había unha estratificación brutal. Os dereitos a penas existían. Era un mundo durísimo. Por iso, a xente intentaba marchar como fora. Había unha desigualdade radical. É falso que fora unha sociedade igualitaria de labregos. Nunca existiu tal Arcadia feliz».
En «Obras públicas», amósase crítico coa concentración parcelaria, iniciativa da administración para unificar propiedades dun mesmo dono para acabar co minifundismo e que se realizou a mediados dos anos 80. Sinala que foi unha idea, que partiu dende a Unión Europea, nefasta para algúns lugares nos que as aldeas acabaron sendo «polígonos industriais desolados».
