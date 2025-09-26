Gabrielle esquiva a Galicia: el huracán entrará como borrasca por Lisboa

El huracán Gabrielle ha ido perdiendo fuelle en su aproximación a la península ibérica y los últimos partes apuntan que la zona de mayor impacto no tocará Galicia. No obstante, la comunidad podría recibir los restos atenuados: fuerte oleaje y corrientes marinas entre mañana sábado y el domingo; así como chubascos en la tarde y noche del sábado en toda la fachada atlántico-oeste de la región. Así se desprende del pronóstico del National Hurricane Centre de Estados Unidos.

No obstante, si tiene usted previsto trasladarse hasta Portugal a zonas como Lisboa o a Andalucía ha de tener en consideración que Gabrielle llegará a la capital lusa, al Algarve y zona oeste de Huelva como tormenta tropical con ráfagas de viento de entre 63 y 117 kilómetros por hora. Para el resto de Andalucía se espera que baje de nivel a depresión tropical (vientos de menos de 63 km/h).

El National Hurricante Centre estadounidense advierte de que habrá que estar atentos a las previsiones de los servicios de meteorología locales, ya que quedar fuera del cono no significará que haya afectación, por ejemplo, en el oleaje.

El caso de Azores será el más peliagudo, ya que a estas islas del Atlántico sí llegará como huracán con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, lluvias y marejada bastante fuerte.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored, ha avanzado que el huracán dejará una situación muy adversa en Azores en los próximos días, donde podría llegar aún como un huracán con rachas de viento de unos 200 kilómetros por hora (km/h) y dejar a su paso lluvias y tormentas intensas y un temporal de mar bastante duro en el archipiélago portugués.