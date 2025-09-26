Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para «cazar» a «mujeres infieles»

La organización de consumidores Facua ha denunciado a TikTok y al vendedor Budget Smarter ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por vender un dispositivo de geolocalización que se publicita en la plataforma como un sistema para «cazar» a «mujeres infieles».

La asociación comprobó cómo esta red social, a través de su tienda telemática, permite adquirir un aparato electrónico que sirve para rastrear continuamente la posición de la persona u objeto que lo porte. Además de permitir este tipo de anuncios, es la propia plataforma TikTok la que realiza el envío del producto.

Una de las cuentas de TikTok que publicita el producto a cambio de una «comisión pagada», @mango_goodman, describe así el dispositivo: «Este mini GPS puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar y coche… ¡y hasta cazar a quien te engaña!». Además, durante el vídeo en el que se promociona aparece un mensaje anclado: «Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo…» mientras una voz señala que está dirigido a «hombres con mujeres infieles».

Facua advierte de que tanto TikTok como el vendedor Budget Smarter venden este aparato que «permite llevar a cabo prácticas delictivas, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad».

La organización de consumidores recuerda que la Ley General de Publicidad establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que «atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20».

Precisamente, el artículo 18 de la Constitución garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Por todo ello, Facua insta a la Dirección General de Consumo a que investigue a TikTok y a Budget Smarter por el anuncio y venta de este dispositivo de geolocalización y abra los correspondientes expedientes sancionadores.