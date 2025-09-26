El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar

Gabrielle ya no es un huracán. El fenómeno meteorológico ha llegado en las primeras horas de este viernes a las Azores transformado en borrasca postropical, pese a que se esperaba que arribase como huracán de categoría 1. No obstante, los servicios de emergencia del archipiélago portugués permanecen en alerta —ya hay cuatro personas desalojadas y unas 60 incidencias— y se han registrado rachas de viento de más de 150 km/h.

A partir de ahí, las últimas previsiones apuntan al escenario de que ex-Gabrielle entre en la península ibérica por el centro de Portugal —ligeramente al norte de Lisboa— y desde allí descienda hacia el golfo de Cádiz. De este modo, es en el suroeste peninsular donde se esperan sus principales consecuencias, pero eso no quiere decir que no vaya a afectar a Galicia.

El pronóstico actualizado por MeteoGalicia este viernes señala que la borrasca postropical provocará lluvias entre el mediodía del sábado y la madrugada del viernes. Serán más intensas en el sur y en el oeste del territorio gallego, donde puede descargar chaparrones fuertes. Se esperan en esas zonas acumulados de unos 30 litros por metro cuadrado.

En principio, no debería haber demasiados problemas asociados al viento, que tendrá componente sur hasta que por la noche role a noreste. En tierra soplorá flojo con intervalos moderados y en las zonas altas sí se registrarán rachas fuertes. Donde habrá que incrementar la precaución es en el litoral atlántico, entre A Guarda y cabo Touriñán, donde se ha activado amarillo por olas de 4 a 5 metros desde las 21:00 del sábado hasta las 6:00 del domingo. Las temperaturas permanecerán agradables, con las máximas por encima de los 20 grados Celsius.

Y para cuando amanezca el domingo, todo habrá pasado y Galicia volverá con el paso de las horas a la calma meteorológica de toda esta semana. Durante esa jornada, la comunidad quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, de forma que el cielo estará parcialmente nublado y con momentos de alternancia de nubes y claros a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas quedarán sin cambios. El viento soplará moderado del noreste, fuerte entre Sisargas y Fisterra.

La nueva semana comenzará ya con plena influencia de las altas presiones, con mucha estabilidad y baja probabilidad de lluvia, excepto en A Mariña. Las temperaturas máximas tendrán valores altos para la época del año, con más de 25 grados en Ourense, y con mañanas frescas, especialmente en el interior.

Situación prevista de la borrasca, el sábado a las 18:00 / Meteored