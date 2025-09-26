Ana Pastor: «La IA debe aplicarse con confianza y seguridad para médicos y pacientes»

La presidenta de A.M.A. Grupo, Ana Pastor, participó en la IV Escuela de la Profesión Médica, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en Santander. El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y futuro de la profesión, con mesas dedicadas al liderazgo, la gestión sanitaria, la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad y la evolución del modelo MIR.. En su ponencia, titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la responsabilidad profesional», Pastor señaló que la incorporación de la IA y las herramientas digitales a la práctica clínica constituye un avance sin precedentes, pero también plantea nuevos retos legales y éticos.

«La IA no sustituye al médico, pero condiciona sus decisiones; por eso necesitamos confianza y seguridad para médicos y pacientes», subrayó Ana Pastor.

La presidenta de A.M.A. identificó como principales desafíos la trazabilidad de los procesos (registrando qué sistema se utilizó, qué recomendación ofreció y qué decisión final se adoptó), así como el riesgo de sesgos en los datos que alimentan los algoritmos, que «pueden inducir errores si están entrenados con poblaciones poco representativas».