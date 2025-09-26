Ana Pastor: «La IA debe aplicarse con confianza y seguridad para médicos y pacientes»
La presidenta de A.M.A. expuso en Santander los retos legales y éticos de la inteligencia artifical
REDACCIÓN
La presidenta de A.M.A. Grupo, Ana Pastor, participó en la IV Escuela de la Profesión Médica, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en Santander. El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y futuro de la profesión, con mesas dedicadas al liderazgo, la gestión sanitaria, la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad y la evolución del modelo MIR.. En su ponencia, titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la responsabilidad profesional», Pastor señaló que la incorporación de la IA y las herramientas digitales a la práctica clínica constituye un avance sin precedentes, pero también plantea nuevos retos legales y éticos.
«La IA no sustituye al médico, pero condiciona sus decisiones; por eso necesitamos confianza y seguridad para médicos y pacientes», subrayó Ana Pastor.
La presidenta de A.M.A. identificó como principales desafíos la trazabilidad de los procesos (registrando qué sistema se utilizó, qué recomendación ofreció y qué decisión final se adoptó), así como el riesgo de sesgos en los datos que alimentan los algoritmos, que «pueden inducir errores si están entrenados con poblaciones poco representativas».
