Un amor de platino en Salceda

Acompañados de dos de sus nietas, cumplieron todo un sueño en el año 2010, y es que tras haber celebrado sus bodas de plata en casa en 1985, tuvieron la oportunidad de festejar sus bodas de oro recorriendo las calles de París. Lo que no se imaginaban entonces es que, 15 años más tarde, seguirían paseando a diario cogidos de la mano y que alcanzarían un nuevo hito en su matrimonio. Vecinos del concello de Salceda de Caselas, Santiago Veloso y Carmen Troncoso pueden presumir de haber consolidado desde 1960 un amor de platino, pues a sus 90 y 87 años de edad, respectivamente, este matrimonio ha conmemorado este mes su 65 aniversario de bodas.

Si bien reconocen que no todo ha sido un camino de rosas y que se han dado tiempos difíciles, especialmente aquellos que estuvieron marcados por la posguerra, el cuidado y el respeto mutuo, así como la«armonía» entre ambos y una actitud positiva ante la vida pese a todas las dificultades que como familia numerosa y humilde tuvieron que afrontar, echando la vista atrás, tanto Carmen como Santiago coinciden en que «estar tanto tempo xuntos casados é unha satisfacción por todo o vivido», además de afirmar sentirse «moi afortunados» por encontrarse bien y estar rodeados de sus cinco hijos y sus respectivas familias, que velan por ellos y con quienes compartieron una gran fiesta para celebrar sus bodas de platino.

Vecinos de A Portela

La historia de amor de estos vecinos de Salceda de Caselas dio comienzo en el barrio de A Portela, puesto que las casas familiares de ambos estaban muy próximas. Con 22 y 25 años de edad, Carmen Troncoso y Santiago Veloso pasaron por el altar en una ceremonia oficiada en la iglesia parroquial de Santa María de Salceda y a la que Carmen acudió con un poco de tensión porque era muy joven y el cura de entonces era «moi estrito e algo seco». Superados aquellos primeros instantes y en un ambiente más distendido, el recuerdo ya es de plena «alegría», puesto que los novios regresaron a su barrio para festejar su matrimonio con un humilde banquete como los de antaño, con «viño da casa, comida, doces e pasteis, todo feito na casa». Con colchas de cama taparon las paredes de piedra de lo que denominaban «o cuberto» y los asistentes bailaron bajo las viñas, una imagen de felicidad que se quedó congelada en el tiempo a través de numerosas fotografías.

Carmen Troncoso y Santiago Veloso / Pablo H. Gamarra

Santiago Veloso y Carmen Troncoso formaron una familia y tuvieron cinco hijos, siendo su gran prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para que pudieran estudiar, acceder a una formación y poder tener un futuro el día de mañana. Para ello, Carmen impulsó una pequeña tienda de ultramarinos en el barrio de Barreiro que con el paso de los años acabaría ampliando y transformando en un punto de encuentro para vecinos y vecinas con la apertura de un pequeño bar, un negocio que mantuvo hasta que finalmente las grandes superficies y supermercados coparon el mercado. Por aquella iniciativa y por ser un ejemplo de resistencia en tiempos difíciles, el Concello de Salceda de Caselas la reconoció en 2020 como «Salcedense distinguida».

Por su parte, Santiago Veloso erigió junto a otros socios una empresa de áridos, si bien su oficio desde jovencito había sido el de carpintero, un trabajo que compaginaba por su afición a la música, puesto que, desde bien pequeño, aprendió a tocar el clarinete. En bicicleta, recorría los kilómetros que separaban Salceda de Caselas de Tui para acudir a los ensayos de la banda municipal del concello tudense, un trayecto que en alguna ocasión llegó a realizar con el prestigioso y prolífico compositor Rogelio Groba, director por aquel entonces de la banda. Es precisamente de su vínculo con la música que Santiago Veloso guarda una anécdota que «foi como un soño», puesto que a principios de los 2000 contactaron con él para invitarlo a participar en la grabación de un coro de voces para la banda sonora de la película «O lapis do carpinteiro», un tema musical de la autoría de Antón Seoane.

Carmen y Santiago siguen compartiendo camino y anécdotas, y en apenas unos meses tendrán otro motivo más para celebrar una vida plena juntos: el nacimiento de su primera bisnieta.