Una ‘royal’ diferente

Al rey Harald V de Noruega no se le puede preguntar Adivina quién viene a cenar esta noche. Cuánto daría el monarca por que, como en la mítica película protagonizada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn, su retoña se hubiera enamorado del tipo que encarna Sidney Poitier, un médico viudo de asentados principios. La hija de Harald, Marta Luisa (54 años), también ha entregado su corazón a un hombre negro norteamericano, pero en su caso de oficio chamán de celebridades, escritor de remedios curativos chiripitifláuticos, personaje estridente con el ego del tamaño de un fiordo y con antecedentes penales por causar un incendio.

Se llama Durek (en realidad Derek) Verrett (50) y dice ser la reencarnación de un faraón con naturaleza reptiliana. La pareja acaba de estrenar en Netflix el documental «Realeza rebelde»: Una insólita historia de amor, en la que cuenta mucho sobre su relación y sobre todo se queja. De las reticencias de la familia real noruega al romance, del racismo que destila la gente en aquel país y de la prensa, empeñada en ensuciar la reputación del polifacético galán. Con personajes tan deliciosos y dispuestos por un precio a destapar las miserias de las monarquías europeas como Marta Luisa y Durek, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, o nuestro emérito Juan Carlos I, que ya tiene en imprenta sus memorias con vistas a la campaña de Navidad, quién necesita republicanos.

Marta Luisa y Verrett se casaron en un hotel y caminaron hacia el altar rodeados de sábanas que impedían que nadie captara una imagen porque habían vendido la exclusiva a Hello! Antológico es el saludo con cara de circunstancias que Harald y su mujer Sonia dedican desde la cubierta del yate real a los invitados del novio, un crucero de personajes multicolores que parecían salidos de una pesadilla friki de los Village People. «Estoy haciendo historia, soy el primer hombre negro en una familia real», repite Durek.

Antes del enlace, Marta Luisa, cuarta en la línea de sucesión, fue apartada de todas sus funciones oficiales. Desde niña se ha sentido una «incomprendida. Tenía que ponerme prendas raras e incómodas, tenía que sentarme bien, comer bien y odiaba estar en este entorno, fue entonces cuando empecé a pensar que soy totalmente diferente al resto de mi familia, soy muy sensible», asegura la princesa noruega, que estudió fisioterapia, escribió libros infantiles y abrió una escuela de ángeles. Se casó con el escritor y artista Ari Behn, con quien tuvo a sus tres hijas. Tras separarse con cierto escándalo, y en la primera Navidad que pasaba con el chamán Verrett, conoció la noticia del suicidio de su ex, un desgarro que también cuenta en su documental. También hablan sus niñas, a menudo con más sentido común que los adultos de la casa. «Cuando me lo dijo le contesté: ¿estás enamorada de tu mejor amigo gay?», explica una de ellas. Él mismo habla abiertamente de su bisexualidad y de sus reticencias a conocer a Marta Luisa porque pensaba que en su destino había un varón. «En el momento en el que ella dijo ‘yo ya te conozco’, vi mi pasado en Egipto y me vi en el trono junto a ella. Pensé: ‘Te he encontrado, mi amor’», agrega Verrett.

En la película se revelan sus problemas de salud. Hace años recibió un riñón de su hermana, pero ha vuelto a fallar y el chamán se encuentra en lista de espera para otro trasplante. Marta Luisa le daría uno, pero no es compatible, y calculan que el proceso para obtener un órgano puede demorarse diez años. «Soy un sanador herido, me curo a mí mismo, pero no hasta el punto de hacer funcionar el riñón». Un auténtico príncipe de las evasivas.