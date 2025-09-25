Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto

Amante de la naturaleza y el deporte, el joven biólogo de A Estrada Emilio Andújar Porto fallecía este pasado miércoles a los 27 años de edad, dejando un profundo pesar en familiares y allegados, así como en diversos colectivos de los que formó parte.

Es el caso del Club Bádminton A Estrada que emitía un comunicado a través de sus redes sociales expresando su «más profundo pesar» por la prematura pérdida de Emilio.

Desde el club estradense recordaron que fue «parte de su familia deportiva durante muchos años y siempre lo recordaremos con cariño, dentro y fuera de las pistas». Por este motivo, desde el bádminton estradense trasladaron su «más sincero abrazo a toda su familia, y muy especialmente a su hermana Sara, en estos momentos tan difíciles».

Por su parte, el Parque Nacional das Illas Atlánticas también ha querido dejar un sentido recuerdo hacia uno de los suyos con un obituario de alguien que «creció entre campos y libros de animales, y esa semilla germinó en una vocación firme: estudiar Biología, su asignatura favorita desde siempre».

Necrológica del Parque Nacional das Illas Atlánticas

Con profundo pesar despedimos a Emilio Andújar Porto, biólogo gallego cuya vida fue un canto apasionado a la biodiversidad, la conservación y el amor por la naturaleza. Su partida deja un vacío inmenso en quienes compartieron con él senderos, mares y sueños.ha dejado un profundo pesar en diverwos y Con profundo pesar despedimos a Emilio Andújar Porto, biólogo gallego cuya vida fue un canto apasionado a la biodiversidad, la conservación y el amor por la naturaleza. Su partida deja un vacío inmenso en quienes compartieron con él senderos, mares y sueños.

Desde niño, Emilio sintió una conexión visceral con el mundo natural. «Dende pequeno sempre me encantaron a natureza e os seres vivos», decía con la sinceridad de quien nunca perdió la mirada curiosa de la infancia. Creció entre campos y libros de animales, y esa semilla germinó en una vocación firme: estudiar Biología, su asignatura favorita desde siempre.

Durante su formación en la Universidade de Santiago de Compostela, Emilio exploró con entusiasmo disciplinas tan diversas como bioquímica, antropoloxía e fisioloxía, pero su brújula interior lo guiaba siempre hacia el estudio de la biodiversidade e o traballo de campo. Investigó corales en las costas de Foz para su TFG, y más tarde se sumergió en el estudio de la píllara das dunas en su TFM, donde también floreció su amor por la botánica, la bioloxía mariña y la ornitoloxía.

Buceador recreativo y monitor de tempo libre, Emilio no solo se dedicó a investigar, sino también a enseñar y compartir su pasión. En cada actividad, desde campamentos escolares hasta voluntariados en las Illas Cíes, su objetivo era claro: «Coñecer mas y enseñar acerca de la biodiversidad y a la natureza que nos rodea». En las Cíes, su lugar predilecto, dejó una huella imborrable como monitor del campo de voluntariado, guiando a jóvenes en snorkel, visitas al intermareal y rutas de descubrimiento en Kayak Cies.

Emilio fue un defensor incansable de los ecosistemas gallegos, un divulgador sensible y un compañero generoso. Su legado vive en cada planta identificada, en cada ave censada, en cada niño que aprendió a mirar el mundo con ojos de asombro gracias a él.

A su familia, amigos y colegas, enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño. Que el recuerdo de Emilio siga inspirando a cuidar lo que él tanto amó: la vida en todas sus formas.

_«A natureza foi sempre o meu refuxio, o meu lugar de aprendizaxe e de paz» (Emilio Andújar Porto).

Que a terra che sexa leve, Emilio.