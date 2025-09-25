Marina: «La filosofía está en mínimos cuando debería estar en máximos»

En pocas décadas la humanidad deberá afrontar un cambio radical en el propio individuo, en la sociedad y en su manera de relacionarse con las máquinas. Esa incógnita abre hoy en día múltiples preguntas y problemas. El filósofo y escritor José Antonio Marina defiende que habría que «pararse» ahora mismo a reflexionar para «comprender». Cree que ese ejercicio debería hacerlo la filosofía; sin embargo lamentó ayer en Club FARO en Vigo: «La filosofía está en mínimos cuando debería estar en máximos».

Considera Marina que los filósofos deberían ejecutar la función de pensar en posibles resoluciones al problema del despegue y extensión de la inteligencia artificial. «Así la gente nos valoraría; pensaría que somos útiles», indicó.

Presentado por Jorge Álvarez Yágüez, indicó que en Estados Unidos «ya se está hablando de la aparición de la singularidad. Están convencidos de que en 2050, aunque parece que se está acercando más, va a haber una nueva especie humana, una mezcla de biología y nuevas tecnologías por la confluencia de cuatro tecnologías», entre ellas, la ingeniería genética o la inteligencia artificial.

«La ciencia y la tecnología son maravillosas pero (...) nosotros queremos un tipo de vida que se base en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Sin embargo el concepto de dignidad no es científico», disertó Marina.

Añadió que «tenemos que decidir si queremos ir por una civilización que va a apoyarse en la ciencia o si nos apoyamos en otra que siga un campo más humanista». Para él, la filosofía debería encargarse de ese «pararse a pensar» ante lo que se avecina.

El filósofo y escritor toledano José Antonio Marina durante la charla / Jose Lores

Acto seguido advirtió de que «si cogemos la senda técnico-científica nos podemos encontrar con una humanidad totalmente deshumanizada y tecnológicamente muy perfecta. Tenemos que pensar un poco qué significaría eso. Hay que parar e intentar comprender. Pero es algo complejo que está pasando a mucha velocidad».

Defendió que se forme a los niños de Primaria para que aprendan a reflexionar sobre lo que acontece y aplicando la razón. «El futuro, con toda seguridad, traerá problemas», vaticinó por lo que propuso no confiar en las máquinas la toma de decisiones.

Para este filósofo y escritor hay que fomentar el razonamiento crítico que supondría nuestra «vacuna» contra la deriva mundial hacia la manipulación de datos y hechos.

Donald Trump

Marina presentó su último libro, «La vacuna contra la insensatez» (Editorial Ariel). En el prólogo señala que «Trump ha vencido en el combate de las ideas y la comunicación política y seguirá haciéndolo mientras nadie sea capaz de enfrentarse a él en ese nivel. Las críticas que se reducen a un insulto –es un loco, un payaso, un ignorante, solo pretende enriquecerse– son insolventes».

Para este pensador los detractores de Trump que le cuelgan estas etiquetas «no se han percatado de la envergadura del fenómeno político que estamos viviendo».

Marina recuerda que Estados Unidos y Europa tienen una concepción distinta del poder y del uso de la fuerza. La máxima se resumiría en: cuando una nación es débil, apela al derecho; cuando es fuerte, apela a la fuerza.

«Europa es un proyecto para resolver los conflictos internacionales ‘sometiendo los Estados a la autoridad de las leyes’. Frente a este modus operandi Trump apuesta por la política «ancestral» basada en la fuerza.

Rescata también en la obra una advertencia inquietante de Hannah Arendt: «El sujeto ideal para el gobierno totalitario no es el nazi o el comunista convencido, sino la gente para quien la distinción entre hechos y ficción, entre verdadero y falso, ya no existe».