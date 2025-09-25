Configura las noticias de Google para no perderte nada de FARO DE VIGO
Google introduce cambios en Discover para ayudarte a elegir qué noticias quieres ver
Hay muchas formas de leer FARO DE VIGO. Puedes entrar directamente en nuestra web, encontrarnos en buscadores, seguirnos en redes sociales o unirte a nuestro canal de WhatsApp. Ahora, además, Google Discover te lo pone aún más fácil: está incorporando nuevas funciones para que puedas elegir y seguir tus medios favoritos directamente desde su feed de noticias.
Si disfrutas con nuestros contenidos y no quieres perderte nada, solo tienes que entrar en este enlace y pulsar el botón “Seguir en Google”. De esta forma, Google te mostrará más de nuestras noticias y artículos directamente en tu móvil.
Otra manera de seguir FARO DE VIGO gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que veas en Discover. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España se prevé para los próximos días o semanas.
¿Por qué seguir FARO DE VIGO en Google?
Al seguir FARO DE VIGO ayudas al algoritmo de Google a mostrarle noticias más afines a tus intereses. Además, te aseguras la recepción de contenidos de calidad, actualizados y adaptados a tus preferencias.
Ahora que sabes todas las formas de seguirnos, no esperes más: elige tu manera favorita y mantente siempre al día con FARO DE VIGO.
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La política gallega Ángela Rodríguez «Pam» se casa