Carracedo: «Los cribados genéticos nos permitirán salvar muchas vidas»

«Los programas de cribado de cáncer van a cambiar radicalmente. El futuro pasa por que la gente que quiera, a los 20 años se haga un cribado. Gastándose el sistema de salud lo mismo en cribados que en mamografías o colonoscopias, lo vamos a hacer mucho mejor. Si nos anticipamos a la enfermedad, podemos salvar muchas vidas». Así se expresó ayer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el eminente genetista gallego Ángel Carracedo, que abogó por profundizar en la investigación de las variantes genéticas que aumentan el riesgo de cáncer.

En una jornada abierta al público organizada en CaixaForum Madrid, con ocasión del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, y celebrada con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, Carracedo explicó que el cáncer es consecuencia de la interacción de genes y factores ambientales. La prevención se enfoca más a los segundos, como no fumar, no tomar el sol sin protección y alimentarse de forma saludable. Sin embargo, en hasta un 15% de los tumores la genética ya puede dar las pistas esenciales para anticiparse al cáncer. Son tumores en los que el peso de los genes es especialmente alto, el llamado cáncer hereditario o familiar. Gran parte de la investigación actual se orienta a que las personas con un alto riesgo de cáncer puedan saberlo y actuar en consecuencia.

«Una parte del componente genético [del cáncer] se debe a mutaciones heredadas de los progenitores, estas mutaciones hacen que los genes implicados no funcionen correctamente y se produzca, con mayor probabilidad, un cáncer. Como estas variaciones se heredan, se produce lo que llamamos cáncer hereditario, que explica un 10% del cáncer de mama y ovario y colorrectal por ejemplo», señaló Carracedo, coordinador del proyecto IMPaCT Genómica del Instituto de Salud Carlos III y catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago de Compostela.

Por su parte, la investigadora del CNIO María Currás señaló que «una persona portadora de una mutación que aumenta el riesgo de cáncer puede tomar decisiones que la ayuden a prevenirlo», como entrar en programas de seguimiento para detectarlo lo antes posible o, en algunos casos, decidir extirparse preventivamente un órgano sano.

Currás, jefa de la Unidad de Cáncer Familiar del CNIO, explicó el funcionamiento de la consulta de Cáncer Familiar del CNIO, en el Hospital de Fuenlabrada, que estudia más de 600 casos al año. De ellos, un 30% son personas sanas con un familiar con cáncer en quien se ha identificado una mutación hereditaria. El volumen de trabajo de la consulta no ha dejado de crecer en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que en entre el 5% y el 10% del total de casos de cáncer se conoce la mutación causante, y podría detectarse con un análisis de sangre. Si, sólo en España, hay casi 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer anuales, cada año varios miles de personas en nuestro país podrían tomar medidas preventivas adecuadas a su mayor nivel de riesgo si supieran que portan mutaciones de cáncer hereditario.

Carracedo recordó que «vivimos en una era de la medicina que llamamos 5P: personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Los medicamentos son cada vez más personalizados, ligados a biomarcadores como ocurre con las terapias dirigidas en cáncer, pero tenemos que hacer mucho énfasis en la predicción y prevención y aquí la genética va a ayudar mucho. Las otras 2 Ps son aún más importantes y la medicina tiene que ser equitativa, para que todo el mundo tenga un acceso igual, y poner al paciente como eje del sistema, de modo que sea mucho más humana».

La mortalidad por cáncer aumentará un 75% en el mundo para 2050

La mortalidad por cáncer aumentará un 75% en el mundo para el año 2050, según un análisis sistemático publicado hoy en «The Lancet» y que se basa en el Global Burden of Disease (GBD), un estudio con una metodología reconocida y considerado fiable internacionalmente.El equipo investigador internacional analizó la incidencia y mortalidad por cáncer en el mundo con datos disponibles desde 1990. Desde entonces hasta 2023 se produjo un aumento de casi un 75% de muertes por esta causa, con más del 40% de todas ellas asociadas a factores de riesgo evitables. Las estimaciones indican que para 2050 tendrá lugar un crecimiento similar de la mortalidad, debido, en parte, al envejecimiento de la población. El aumento será especialmente acusado en los países de rentas bajas y medias.