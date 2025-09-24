¡Sorteo exclusivo: Vive la magia del Festival Galicia Ilusiona!
Faro de Vigo quiere premiar a sus suscriptores con una experiencia exclusiva e inolvidable. Te regalamos 25 entradas dobles para disfrutar del Festival Galicia Ilusiona, que este mes de octubre llevará la magia a las principales ciudades gallegas. Déjate sorprender con un espectáculo único, protagonizado por cinco artistas internacionales que conquistarán al público con grandes ilusiones, humor, elegancia y un derroche de talento sobre el escenario.
Estas son las fechas y ciudades disponibles:
- Vigo – 12 de octubre a las 20:00h
- Cangas – 2 de octubre a las 20:00h
- Pontevedra – 10 de octubre a las 18:00h
- Ourense – 9 de octubre a las 17:30h
Participar es muy fácil: haz clic en el botón de participar y selecciona tu ciudad preferida en el formulario del sorteo.
No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia en directo con Galicia Ilusiona.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Davila 23/09/2025
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta