¡Sorteo exclusivo: Vive la magia del Festival Galicia Ilusiona!

Faro de Vigo quiere premiar a sus suscriptores con una experiencia exclusiva e inolvidable. Te regalamos 25 entradas dobles para disfrutar del Festival Galicia Ilusiona, que este mes de octubre llevará la magia a las principales ciudades gallegas. Déjate sorprender con un espectáculo único, protagonizado por cinco artistas internacionales que conquistarán al público con grandes ilusiones, humor, elegancia y un derroche de talento sobre el escenario.

Estas son las fechas y ciudades disponibles:

Vigo – 12 de octubre a las 20:00h

Cangas – 2 de octubre a las 20:00h

Pontevedra – 10 de octubre a las 18:00h

Ourense – 9 de octubre a las 17:30h

Participar es muy fácil: haz clic en el botón de participar y selecciona tu ciudad preferida en el formulario del sorteo.

No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia en directo con Galicia Ilusiona.