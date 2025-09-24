Ocho de cada diez escolares cargan a diario una mochila con un peso excesivo

Un informe de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), basado en una encuesta a 4.500 familias españolas, refleja que el 83% del alumnado porta a diario una mochila con un peso excesivo (superior al 10% de su peso corporal). Eso sucede en todas las etapas escolares, pero en los últimos años de Primaria es cuando el peso de la mochila es más exagerado en comparación al peso corporal. En estos datos incide la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (Reide), en colaboración con Ceapa y la Fundación Asisa, que inician una nueva campaña de prevención de las dolencias de la espalda entre los escolares coincidiendo con el inicio de curso.

Entre los 13 y 15 años, siete de cada diez chicas y uno de cada dos chicos ya han padecido algún episodio de dolor de espalda. A partir de los 15, su frecuencia es similar a la de los adultos. Sufrir dolor de espalda en la infancia aumenta el riesgo de padecerlo de manera crónica en la edad adulta, recuerdan los expertos de Reide.

«Está demostrado científicamente que practicar ejercicio de forma regular y evitar el reposo prolongado en cama en caso de dolor son las dos medidas más eficaces para preservar la salud de la espalda desde los primeros años de vida», señalan los investigadores en un comunicado.

Para fomentar este y otros hábitos saludables, Rede, Ceapa y la Fundación Asisa lanzan una campaña que incluye una nueva edición de «El tebeo de la espalda», una guía gratuita dirigida al alumnado de Primaria, sus familias y al personal escolar, que puede descargarse desde la Web de la Espalda (www.espalda.org).

El doctor Francisco Kovacs, de la Unidad de la Espalda del Hospital Moncloa y director de la Reide, afirma que «acostumbrarse a hacer ejercicio físico habitualmente en la infancia resulta más fácil y ayuda a mantener el hábito toda la vida. Y también desde la infancia conviene saber que, para acortar la duración del dolor de espalda y reducir el riesgo de que repita, hay que evitar el reposo en cama, o acortarlo tanto como sea posible, y mantener el mayor grado de movimiento y actividad física que el dolor permita, incluso durante el episodio doloroso, suspendiendo sólo las actividades que realmente desencadenen el dolor o incrementen su intensidad», recomienda.