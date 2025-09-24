Isaac Rosa encierra en una novela el insomnio de todo un país

A toda esa gente que duerme poco y mal, que cantan Biznaga, acuna Isaac Rosa (Sevilla, 1974) en su nueva novela, una afilada reflexión sobre la falta de sueño crónico que une más que cualquier fobia deportiva o carnet ideológico. «Nuestras noches son el resultado de nuestros días», reflexiona el andaluz, cartógrafo involuntario de las grandes taras del turbocapitalismo. Precariedad, alienación laboral, desahucios y ahora el somnoliento trance de «Las buenas noches» (Seix Barral).

En ella, Rosa alterna un diario del sueño con la historia de dos extraños que se encuentran en hostales mugrientos únicamente para dormir. Nada de sexo. Solo habitaciones a oscuras y sueño compartido. «No buscan dormir en el sentido simplemente de descansar; cuando están juntos todo queda en suspenso. Ese anhelo compartido tiene mucho que ver también con la vida que llevamos y con esa necesidad de parar un momento», explica el escritor.

Para el autor de «La mano invisible», casi todo empezó al descubrir que a su alrededor había un silencioso ejército de maldurmientes con el que compartía algo más que desvelos. «Desde que salió el libro no hago más que hablar con gente que duerme mal, así que también tiene algo de outing, de empezar a contar algo que se veía como algo privado y personal, algo casi vergonzoso», explica. No ayuda en nada la sobredosis de estímulos que luchan por mantener el cerebro alerta. Tampoco la asunción de un modelo de vida neoliberal «en el que dormir se considera tiempo perdido, algo propio de vagos». «Vivimos rodeados de discursos que glorifican el dormir menos. Ya no importa el sueño, si no que no estés durmiendo para que estés produciendo», lamenta.

Dormimos fatal, dice Rosa, porque vivimos peor, mal mayor que, a su entender, pide a gritos soluciones colectivas. «Si queremos dormir bien, que al final es vivir bien, o lo hacemos entre todos o nadie duerme», defiende.