Detectan en Madrid el primer caso de viruela del mono clado 1b en España

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha detectado el primer caso de infección por viruela del mono (mpox) de la variante clado 1b, importado de Tanzania, con una evolución médica favorable del paciente, que se halla en aislamiento domiciliario.

Se trata de un hombre de 32 años con antecedente de viaje al país africano el pasado mes de agosto, y que mantuvo relaciones sexuales de riesgo. Tras presentar síntomas y tomarse las correspondientes muestras de lesiones en el Hospital público Ramón y Cajal, el pasado jueves se confirmó la infección, según la Consejería de Sanidad.

Las muestras también se enviaron al Centro Nacional de Microbiología, con quien la Comunidad de Madrid se está en permanente coordinación, y se ha notificado al Ministerio de Sanidad.

La viruela del mono es una enfermedad muy poco frecuente, que presenta fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la de la varicela, y en genitales.

En general, su transmisión es respiratoria, pero en algunos casos puede ser por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales, indica la consejería de Sanidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado 1b del mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada del 3,%. Esta variante más contagiosa se ha propagado desde la República Democrática del Congo y Burundi, extendiéndose a países sin casos previos de esta enfermedad y afectando tanto a adultos, a través del contacto sexual, como a niños en el ámbito doméstico.

El pasado 4 de septiembre la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por mpox. Aun así, la Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar en la detección y control de posibles casos de esta enfermedad.