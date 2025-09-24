El covid puede provocar cambios en la estructura del cerebro infantil

Los niños que se recuperan del covid pueden presentar cambios estructurales en el cerebro y alteraciones en la conectividad cerebral, algunos de los cuales se resuelven parcialmente con el tiempo, mientras que otros persisten. Así lo indica un estudio realizado por científicos de la Universidad de Sichuan (China) y publicado el pasado domingo en la revista «Brain and Behavior».

Se sabe que la infección por SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca el covid, puede alterar el cerebro de las personas. Sin embargo, se desconoce cómo afecta específicamente al cerebro de los niños, aún en desarrollo, por lo que incluso una enfermedad leve podría tener efectos en su aprendizaje y su percepción.

El objetivo de este estudio fue determinar si los niños que contrajeron covid presentan cambios en la forma de su cerebro y en la interacción entre sus diferentes partes, y si estos cambios desaparecen con el tiempo o si persisten. Los científicos analizaron imágenes cerebrales de 26 niños que se recuperaron del covid y de 26 niños sanos que no enfermaron. Todos los niños tenían entre 8 y 12 años. Utilizaron una cámara especial llamada MiRi para tomar imágenes detalladas de sus cerebros. En el caso de los niños con covid, a algunos se les tomaron dos imágenes cerebrales: una tras enfermar y otra meses después.

El estudio descubrió que los niños con covid tenían algunas partes del cerebro más pequeñas. Por ejemplo, una zona del cerebro llamada corteza cingulada, que contribuye al pensamiento, y otra parte llamada circunvolución poscentral, que ayuda con el tacto, se redujeron después de la infección. Además, el hipocampo (memoria) y la circunvolución temporal superior (lenguaje) fueron más pequeñas en los niños con covid en comparación con los niños sanos.

Los investigadores recalcan que «es necesario un seguimiento a largo plazo mediante neuroimágenes exhaustivas y evaluación clínica para aclarar el impacto potencial en el desarrollo» de la infección por covid en los niños.