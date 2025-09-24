«Beland, mi lugar en el mundo», un libro vigués solidario y transformador

La editorial Brau acaba de publicar «Beland, mi lugar en el mundo», un libro ilustrado solidario y transformador que narra la historia de Daniel, un niño curioso al que le apasiona aprender palabras nuevas y que un día se enfrenta a una que pone su vidas patas arriba: mudanza. Ante el temor de dejar atrás su casa, su colegio y sus amigos, su abuela le enseña una palabra poderosa: «beland», que significa «el lugar que te recuerda quién eres y que te hace sentir en casa, protegido, en paz».

Con ilustraciones de Raquel Aparicio, esta obra es el debut en el mundo del libro ilustrado de la viguesa Laura Torres, autora de esta novedad que se enmarca en el movimiento #Beland que, junto a Save the Children, está recaudando fondos para ayudar a niños y niñas en situaciones de conflicto. #Beland es una iniciativa de la Fundación Alba Torres Carrera que reivindica el derecho fundamental de todas las personas a tener un lugar en el que sentirse a salvo, al mismo tiempo que busca promover un lenguaje social basado en la convivencia y el respeto en el que las palabras cuentan. Por ello, la Fundación pretende convertir «beland» en Palabra del Año 2026 por Oxford University Press, ya que según indicó la autora, «es enviar un mensaje al mundo de esperanza, solidaridad y poder colectivo».