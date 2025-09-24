La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana

Las probabilidades de que el huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, llegue a Galicia han aumentado desde que a principios de semana se lanzaron los pronósticos iniciales. Es seguro que el fenómeno, todavía como huracán, pasará por las islas Azores en la noche del jueves al viernes y, desde ahí, irá perdiendo energía en su trayecto hacia la península ibérica.

Cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de que Gabrielle arribase a las costas europeas había varios escenarios posibles. Uno de ellos, que se dirigiese directamente hacia el norte, rumbo Islandia; otro, que entrase por la costa oeste de la península. Esta última opción se da por hecha, a falta de concretar si lo hará al norte, más próxima a Galicia, o más hacia el sur de Portugal.

En todo caso, varios servicios meteorológicos europeos ya vigilan su evolución. Este martes, la Aemet se refirió por primera vez a Gabrielle, para informar de que llegará el viernes a Azores y luego dejará de ser huracán. «Se acercará el fin de semana a la península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño. Aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular», expuso la Agencia Estatal de Meteorología.

También MeteoGalicia da por hecho que arribará «debilitado» durante el fin de semana, cuando propiciará un cambio de tiempo y romperá con el dominio anticiclónico de estos días. «El sábado estaremos en la influencia de la borrasca ex-Gabrielle, moviéndose hacia el sur, muy próxima a Galicia», detalla.

En principio, sus efectos en forma de lluvia y viento se esperan desde el mediodía del sábado y durante las primeras horas del domingo, pero el servicio meteorológico gallego emplaza a mañana jueves para concretar la posibilidad de activar avisos por mal tiempo.

El meteorólogo de la Aemet Juan Jesús González Alemán, experto en ciclones tropicales, ha explicado en sus redes sociales que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, siglas en inglés) ya mantiene activa la vigilancia por huracán en las Azores y que pone a la península ibérica en su trayectoria. A partir del archipiélago portugués, ha apuntado, sufrirá una transición extratropical, esto es, su transformación en borrasca. «Lo que queda por ver es con qué intensidad. Existen varios escenarios posibles aún (desde menos intensidad a mayor)», ha apuntado.

Trayectoria de Gabrielle, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes / NHC

Previsión por días

A la espera de mayor concreción sobre los efectos de ex-Gabrielle, estos días reinará la calma en Galicia. Este miércoles, tras las nieblas matinales en puntos del interior, se registran cielos poco nubosos, con nubosidad de tipo alto. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con unos 25 grados en las Rías Baixas y cerca de 30º en Ourense. El viento soplará flojo del este-noreste, moderado en el litoral, fuerte por la mañana en Bares.

El mismo panorama se repetirá el jueves, con Galicia en la influencia de las altas presiones y con circulación del noreste. Será una jornada de tiempo seco, con nieblas matinales en el interior y cielos poco nubosos en general. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos moderados en el litoral norte y régimen de brisas por la tarde en las Rías Baixas.

Será el viernes cuando se empiece a notar el influjo de ex-Gabrielle. El territorio gallego quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con el ya exhuracán moviéndose por el Atlántico. Habrá nieblas en zonas de interior, que darán paso a cielos despejados, con entrada de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, con predominio del componente oeste por la tarde.

Y ael sábado Galicia quedará en la influencia de la borrasca ex-Gabrielle, moviéndose hacia el sur, muy próxima a Galicia. Se espera una jornada con nubes de tipo medio y alto, más densas al oeste, donde podrán producirse lluvias de intensidad moderada. Las temperaturas apenas tendrán cambios en las mínimas, con las máximas con un pequeño descenso. El viento soplará de componente sur, en tierra flojo, con intervalos moderados al sur y con rachas fuertes en zonas altas.

A partir del domingo se irá recuperando la influencia anticiclónica sobre Galicia, con predominio de los vientos de componente norte que dejarán baja probabilidad de precipitación y fuerte contraste térmico entre los valores frescos del norte y más cálidos en la mitad sur, donde superarán los 20ºC de máxima.