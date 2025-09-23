¡Sorteo exclusivo: Vive la magia del Festival Galicia Ilusiona!
Faro de Vigo quiere premiar a sus suscriptores con una experiencia exclusiva e inolvidable. Te regalamos 25 entradas dobles para disfrutar del Festival Galicia Ilusiona, que este mes de octubre llevará la magia a las principales ciudades gallegas. Déjate sorprender con un espectáculo único, protagonizado por cinco artistas internacionales que conquistarán al público con grandes ilusiones, humor, elegancia y un derroche de talento sobre el escenario.
Estas son las fechas y ciudades disponibles:
- Vigo – 12 de octubre a las 20:00h
- Cangas – 2 de octubre a las 20:00h
- Pontevedra – 10 de octubre a las 18:00h
- Ourense – 9 de octubre a las 17:30h
Participar es muy fácil: haz clic en el botón de participar y selecciona tu ciudad preferida en el formulario del sorteo.
No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia en directo con Galicia Ilusiona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Detenido un conductor tras estampar su coche en un negocio de Porta do Sol