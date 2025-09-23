Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Sorteo exclusivo: Vive la magia del Festival Galicia Ilusiona!

R. V.

Faro de Vigo quiere premiar a sus suscriptores con una experiencia exclusiva e inolvidable. Te regalamos 25 entradas dobles para disfrutar del Festival Galicia Ilusiona, que este mes de octubre llevará la magia a las principales ciudades gallegas. Déjate sorprender con un espectáculo único, protagonizado por cinco artistas internacionales que conquistarán al público con grandes ilusiones, humor, elegancia y un derroche de talento sobre el escenario.

Estas son las fechas y ciudades disponibles:

  • Vigo – 12 de octubre a las 20:00h
  • Cangas – 2 de octubre a las 20:00h
  • Pontevedra – 10 de octubre a las 18:00h
  • Ourense – 9 de octubre a las 17:30h

Participar es muy fácil: haz clic en el botón de participar y selecciona tu ciudad preferida en el formulario del sorteo.

No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia en directo con Galicia Ilusiona.

