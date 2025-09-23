Los principales productores de combustibles fósiles planean elevar su producción para 2030

Han pasado diez años desde que el Acuerdo de París fijó la hoja de ruta mundial contra la crisis climática. Diez años en los que los gobiernos han reiterado la urgencia de abandonar los combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. Pero los datos demuestran que la realidad es otra. El último ‘Production Gap Report’, un análisis elaborado por medio centenar de expertos de todo el mundo, indica que pese a sus promesas los gobiernos se disponen a producir un 500% más carbón, un 92% más gas y un 31% más petróleo de lo necesario para esquivar un calentamiento global extremo. «Es intolerable y, sobre todo, es injusto pensar en los costes humanos y ambientales detrás de esta expansión de la industria fósil», denuncia Neil Grant, coautor de este trabajo y experto de la plataforma ‘Climate Analytics’.

El análisis señala que al menos 17 de los 20 principales países productores de combustibles fósiles, que entre todos suman hasta un 80% de la extracción mundial, se disponen a incrementar la producción de petróleo, gas y carbón para 2030. También hay 11 que han aumentado sus planes de consumo respecto a lo anunciado hace tan solo dos años. Entre los casos más significativos figura Estados Unidos, donde la llegada de Trump a la Casa Blanca se tradujo en la revocación de las órdenes ejecutivas sobre neutralidad climática aprobadas durante la administración anterior. También sobresalen Rusia y Arabia Saudí, gigantes petroleros que apuestan decididamente por expandir su capacidad extractiva a pesar de los crecientes riesgos económicos, ambientales y geopolíticos que ello implica.