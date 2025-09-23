Pedro Piqueras: «Un periodista nunca lo deja, si puede, yo lo echo de menos»

«Un periodista, y un alcalde, -la mirada de Pedro Piqueras se dirige al regidor vigués, Abel Caballero, sentado en la primera fila - nunca lo deja, si puede». El que fue durante más de treinta años el rostro y la voz de los informativos de televisión en TVE, primero, y en Telecinco, reconoció que echa de menos el trabajo del que se retiró, si bien mantiene colaboraciones en programas radiofónicos y televisivos. Acudió al Club FARO para presentar su libro ‘Cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse’ (editorial Harper Collins), sobre el que le entrevistó el periodista Manuel Villanueva, amigo y antiguo compañero, y que introdujo a través de un vídeo desde el plató de ‘El desmarque’ la periodista viguesa Alba Lago, quien leyó el fragmento en el Piqueras aborda su reticencia a abandonar la radio para irse a la televisión y su temor a las cámaras.

Piqueras explicó que llevaba un tiempo pensando en la posibilidad de retirarse, pues 32 años llegando a casa a las once de la noche le supuso perderse la educación de su hijo y le impidió hacer actividades como ir al cine, al teatro o cenar con amigos. «Pero llegó la pandemia y me quedé: fue el periodo más importante de mi vida como informador; luego vino la guerra de Ucrania y después las elecciones, así que me dije ‘cuando en 2023 haya un nuevo presidente, sea quien sea, lo dejo’». Y así fue.

Sus primeros meses jubilado los dedicó a viajar y enseguida se puso a escribir su libro. «Me dio un bajón, casi entro en depresión. Yo siempre he sido discreto y me ha gustado tener a buen recaudo mi intimidad», comentó. Explicó que en su libro cuenta la historia de España, primero vista desde los ojos de un niño y después de un periodista, y animó a las personas que se retiren de la vida laboral a que se busquen una ocupación. En su caso primero fueron clases de piano, que tuvo que dejar por la vorágine que conlleva su gira de promoción del libro.

Habló de la influencia de la figura de su padre , un vendedor de alpargatas de Albacete muy preocupado por la educación de su hijo y muy sentencioso. Una de sus frases que solía decir cuando iban al cementerio - «está lleno de imprescindibles»- le ayudó a tomar la decisión de retirarse y proponer un candidato sustituto.

En una mirada a coberturas informativas que le han marcado, habló de la huelga general de 1988, en la cual tuvo que presentar el único informativo que se emitió, tras un pacto entre TVE, los sindicatos y el gobierno. «Al acabar pensé que se había terminado mi trayectoria en la televisión», dijo. ‘Fui luego a un psiquiatra y me dio claves para superarlo, tenía que escribir cosas como ‘me quiero y me valoro’ en papeles que luego rompía para que no los vieran las de la limpieza», relató. Su entrevista a Felipe González por el final de la guerra de los Balcanes fue otra de las noticias que destacó. «Me encantaría decir que se ha terminado el genocidio en Gaza», expresó. Más tarde, preguntado sobre este tema por una espectadora entre el público afirmó: «Soy partidario de llamar genocidio a lo que sucede en Gaza. Dicen que si defiendes esto eres antisemita, yo tengo amigos judíos y deploro lo que hace Netayanhu. Es gravísimo. Y mientras se está matando gente, al otro lado del Atlántico hay un señor que planea convertir Gaza en un balneario».

Sobre las coberturas informativas que considera un error, citó el caso Arny, en el que se creó una inquisición en torno a la intimidad de famosos homosexuales falsamente señalados en un asunto de prostitución de menores. «No hice bien las cosas, ni yo ni mis compañeros, hicimos daño y entono el mea culpa».

Comprometido contra el «cautiverio digital»

La vida de Pedro Piqueras ahora transcurre la mayor parte del tiempo con su mujer, veterinaria y farmacéutica, en su casa de Valdemorillo, a 45 kilómetros de Madrid, donde son frecuentes las paellas entre amigos y dedica su tiempo a leer rodeado de sus gallinas y recogiendo sus huevos. «Hasta me he comprado un libro para saber cómo se forma un huevo», comentó

Continúa informándose y prestando ayuda, desde la experiencia, a los compañeros que se la piden.

Está comprometido con la fundación de Diego Hidalgo Demeusois, autor de ‘Anestesiados. La humanidad bajo el imperio de la tecnología’ y ‘Recuperar el control’, para luchar contra el control que internet y las redes sociales ejercen sobre niños y adultos. «Las pantallas son una droga al nivel de la cocaína o la morfina. Hay que volver al humanismo, a la conversación a leer; y dejar el whatsapp, ya no sabemos hablar sin acudir al aparato digital».

Habló también de los peligros que representan las noticias falsas, de su velocidad de propagación y de la dificultad para desmentirlas. «La mentira nunca es inocente, está creando un nuevo orden mundial que no me gusta», afirmó.