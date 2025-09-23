O pintor do «Lapis do carpinteiro» procura xustiza
En «O lapis do carpinteiro» de Manuel Rivas, varios pintores reviven. Un é Francisco Miguel, creador de vangarda galego silenciado tras ser paseado no 1936 e ser soterrado nunha fosa común. O Consello da Cultura Galega e a ARMH homenaxéano.
As ondas do golpe de estado do 1936 traen historias silenciadas ás nosas praias contemporáneas. Unha delas é a do pintor coruñés Francisco Miguel quen esta semana recibirá homenaxe na Coruña tras ser exhumada a fosa común na que o soterraran coa cabeza esnaquizada tras un paseo no 1936.
É nos primeiros capítulos de «O lapis do carpinteiro», de Manuel Rivas, onde aparece citado. «Os da partida, os paseadores que se facían chamar a Brigada do Amencer, cabreáronse moito. Primeiro mirárono con sorpresa, como dicindo, que burro, escapoulle o tiro. Non é así como se mata. Pero logo, no camiño de volta, rumbiaban que lles fodera a festa tanta dilixencia. Tiñan pensado algunha maldade. Quizais cortarlle os collóns en vivo e meterllos na boca. Ou cortarlle as mans como fixeron co pintor Francisco Miguel ou co xastre Luís Huici. ¡Cose agora, dandi!», escribe o autor galego no arranque do capítulo cuarto.
Por que olvidamos un vangardista como el?
Oitenta e sete anos despois daquel asasinato, fixémonos nas imaxes poéticas de Francisco Miguel como o muíño de vento sostido por unhas buguinas diante dun inmenso mar azul de verán ou no cadro cos acios de uvas tintas a carón duns papeis escritos nunha mesa xunto a unha fiestra co mar escuro de fondo. Como é posible que a súa arte fora esquecida?
«Estivo na primeira liña da vangarda en Galicia e noutros contextos onde viviu, nomeadamente en México. Alí tivo unha traxectoria moi importante. A falta de presenza del nos museos galegos e a dificultade para ver as súas obras débese a que o mataron en Carballo os sublevados. El foi moi importante para a renovación artística galega dos anos 20 e 30», explica Carlos Bernárdez, crítico de arte que elaborou para o Consello da Cultura Galega a entrada dedicado ao artista no Álbum de Galicia. Nos anos 20, o salón de FARO DE VIGO acolleu unha exposición das súas obras en seda.
Un libro rescata o diario da viúva sobre o seu asasinato
A viúva, Syra Alonso –cuxo diario daquela traxedia vén de republicar Alvarellos como «Diarios (1938 e 1945)– acabou emigrando cos tres fillos do casal a México. Alí finou. Agora, uns descendentes viaxan a Galicia pola homenaxe que preparan a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) da Coruña e a Asociación Alexandre Bóveda.
O día 29 vanlle entregar os restos no Concello da Coruña. Ademais, o Consello da Cultura Galega celebra unha xornada mañá para analizar a figura do pintor coa participación de Rivas, Bernárdez ou Rosario Sarmiento.
No seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes, Bernández falara do tamén pintor Luís Huici e de Francisco Miguel, entre outros, vencellados á revista e movemento artístico Alfar que se caracterizara por unha expresión artística de vangarda.
Un documento singular na literatura galega
Respecto á historia da súa detención, Bernárdez recomenda ler o testemuño literario da súa muller, Syra Alonso: «É moi potente e tremendo e está moi ben escrito».
En efecto. Ademais, Carme Vidal subliña no prólogo que «é unha das máis brillantes crónicas da represión» no 1936 e «un documento singular por non dicir único na historia literaria galega».
O libro foi publicado primeiro no 2000 por A Nosa Terra, 30 anos despois de falecer a autora. Agora engade un relato inédito de Syra.Foi escrito no 1938 en Tordoia, onde se refuxiou a muller tralo asasinato; pero tamén no 1945 en Actopan, México.
Unha vida singular en México
Carme Vidal lembra como Syra proviña dunha familia burguesa industrial coruñesa. Tras casar con Francisco Miguel van vivir a París, La Habana e Veracruz. En Taxco, México, conviven nunha comuna nun convento abandoado co artista David Alfaro Siqueiros e a poeta uruguaia Blanca Luz Brum. Ata alí, viaxa o cineasta ruso Eisenstein quen se apaixoa por Syra.
En México, ela e Francisco Miguel afrontan unha fenda na súa relación: o affair del con Dolores Olmedo, musa de Diego Rivera e que acabaría sendo unha das mellores coleccionistas de arte mexicanas. Un museo leva o seu nome. Curiosamente, Syra entregoulle a Olmedo anos despois un dous tres orixinais do diario no que narra a detención e asasinato do pintor. Á súa vez, Dolores devolvería o libro a un dos fillos da parella. Esa obra é a que volve ver a luz este ano.
Detención no 36
Vidal defende a tese de que Syra e el deixan América para deixar atrás ese romance. Primeiro, moran un ano en Madrid; despois, en Galicia, en Oleiros (A Coruña). Co inicio do golpe militar, os dous acollen na súa casa a varios fuxidos. En agosto do 1936, a Garda Civil detén a Francisco Miguel acusado de actuar contra o réxime.
Syra relata como remove ceo e mar para que saia en liberdade. Conségueo pero o 19 de setembro préndeno de novo na pensión onde vivían intentado pasar desapercibidos.
A muller volve loitar pola súa liberación ata que un día lle impiden pasar a velo para entregarlle comida. É ela quen recibe varias posesións del, incluído un peite. Miguel advertíraa de que se o recibía era que fora asasinado. Grazas a confesións segredas logra chegar a Bértola, Carballo, onde lle confirman que alí foi asasinado e soterrado. Ela deixa constancia do lugar exacto, o punto no que no 2023 atoparon os seus restos na exhumación dunha fosa común.
