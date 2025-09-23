Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O pintor do «Lapis do carpinteiro» procura xustiza

En «O lapis do carpinteiro» de Manuel Rivas, varios pintores reviven. Un é Francisco Miguel, creador de vangarda galego silenciado tras ser paseado no 1936 e ser soterrado nunha fosa común. O Consello da Cultura Galega e a ARMH homenaxéano.

Francisco Miguel, nunha imaxe tomada polo fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo da Revolución Mexicana.

Francisco Miguel, nunha imaxe tomada polo fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo da Revolución Mexicana. / Álvarez Bravo/Consello da Cultura Galega

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

As ondas do golpe de estado do 1936 traen historias silenciadas ás nosas praias contemporáneas. Unha delas é a do pintor coruñés Francisco Miguel quen esta semana recibirá homenaxe na Coruña tras ser exhumada a fosa común na que o soterraran coa cabeza esnaquizada tras un paseo no 1936.

É nos primeiros capítulos de «O lapis do carpinteiro», de Manuel Rivas, onde aparece citado. «Os da partida, os paseadores que se facían chamar a Brigada do Amencer, cabreáronse moito. Primeiro mirárono con sorpresa, como dicindo, que burro, escapoulle o tiro. Non é así como se mata. Pero logo, no camiño de volta, rumbiaban que lles fodera a festa tanta dilixencia. Tiñan pensado algunha maldade. Quizais cortarlle os collóns en vivo e meterllos na boca. Ou cortarlle as mans como fixeron co pintor Francisco Miguel ou co xastre Luís Huici. ¡Cose agora, dandi!», escribe o autor galego no arranque do capítulo cuarto.

Por que olvidamos un vangardista como el?

Oitenta e sete anos despois daquel asasinato, fixémonos nas imaxes poéticas de Francisco Miguel como o muíño de vento sostido por unhas buguinas diante dun inmenso mar azul de verán ou no cadro cos acios de uvas tintas a carón duns papeis escritos nunha mesa xunto a unha fiestra co mar escuro de fondo. Como é posible que a súa arte fora esquecida?

«Estivo na primeira liña da vangarda en Galicia e noutros contextos onde viviu, nomeadamente en México. Alí tivo unha traxectoria moi importante. A falta de presenza del nos museos galegos e a dificultade para ver as súas obras débese a que o mataron en Carballo os sublevados. El foi moi importante para a renovación artística galega dos anos 20 e 30», explica Carlos Bernárdez, crítico de arte que elaborou para o Consello da Cultura Galega a entrada dedicado ao artista no Álbum de Galicia. Nos anos 20, o salón de FARO DE VIGO acolleu unha exposición das súas obras en seda.

Salón do Faro de Vigo nos anos 20 onde expuxo os seus batiks, obras en seda, Francisco Miguel.

Salón do Faro de Vigo nos anos 20 onde expuxo os seus batiks, obras en seda, Francisco Miguel. / Consello da Cultura Galega

Un libro rescata o diario da viúva sobre o seu asasinato

A viúva, Syra Alonso –cuxo diario daquela traxedia vén de republicar Alvarellos como «Diarios (1938 e 1945)– acabou emigrando cos tres fillos do casal a México. Alí finou. Agora, uns descendentes viaxan a Galicia pola homenaxe que preparan a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) da Coruña e a Asociación Alexandre Bóveda.

O día 29 vanlle entregar os restos no Concello da Coruña. Ademais, o Consello da Cultura Galega celebra unha xornada mañá para analizar a figura do pintor coa participación de Rivas, Bernárdez ou Rosario Sarmiento.

No seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes, Bernández falara do tamén pintor Luís Huici e de Francisco Miguel, entre outros, vencellados á revista e movemento artístico Alfar que se caracterizara por unha expresión artística de vangarda.

Cadro de Francisco Miguel.

Cadro de Francisco Miguel. / Consello da Cultura Galega

Un documento singular na literatura galega

Respecto á historia da súa detención, Bernárdez recomenda ler o testemuño literario da súa muller, Syra Alonso: «É moi potente e tremendo e está moi ben escrito».

En efecto. Ademais, Carme Vidal subliña no prólogo que «é unha das máis brillantes crónicas da represión» no 1936 e «un documento singular por non dicir único na historia literaria galega».

O libro foi publicado primeiro no 2000 por A Nosa Terra, 30 anos despois de falecer a autora. Agora engade un relato inédito de Syra.Foi escrito no 1938 en Tordoia, onde se refuxiou a muller tralo asasinato; pero tamén no 1945 en Actopan, México.

Syra Alonso, de nova, á moda dos anos 20.

Syra Alonso, de nova, á moda dos anos 20. / Editorial Alvarellos

Unha vida singular en México

Carme Vidal lembra como Syra proviña dunha familia burguesa industrial coruñesa. Tras casar con Francisco Miguel van vivir a París, La Habana e Veracruz. En Taxco, México, conviven nunha comuna nun convento abandoado co artista David Alfaro Siqueiros e a poeta uruguaia Blanca Luz Brum. Ata alí, viaxa o cineasta ruso Eisenstein quen se apaixoa por Syra.

En México, ela e Francisco Miguel afrontan unha fenda na súa relación: o affair del con Dolores Olmedo, musa de Diego Rivera e que acabaría sendo unha das mellores coleccionistas de arte mexicanas. Un museo leva o seu nome. Curiosamente, Syra entregoulle a Olmedo anos despois un dous tres orixinais do diario no que narra a detención e asasinato do pintor. Á súa vez, Dolores devolvería o libro a un dos fillos da parella. Esa obra é a que volve ver a luz este ano.

Syra, cos seus fillos Xoán e Sandro.

Syra, cos seus fillos Xoán e Sandro. / Editorial Alvarellos

Detención no 36

Vidal defende a tese de que Syra e el deixan América para deixar atrás ese romance. Primeiro, moran un ano en Madrid; despois, en Galicia, en Oleiros (A Coruña). Co inicio do golpe militar, os dous acollen na súa casa a varios fuxidos. En agosto do 1936, a Garda Civil detén a Francisco Miguel acusado de actuar contra o réxime.

Syra relata como remove ceo e mar para que saia en liberdade. Conségueo pero o 19 de setembro préndeno de novo na pensión onde vivían intentado pasar desapercibidos.

A muller volve loitar pola súa liberación ata que un día lle impiden pasar a velo para entregarlle comida. É ela quen recibe varias posesións del, incluído un peite. Miguel advertíraa de que se o recibía era que fora asasinado. Grazas a confesións segredas logra chegar a Bértola, Carballo, onde lle confirman que alí foi asasinado e soterrado. Ela deixa constancia do lugar exacto, o punto no que no 2023 atoparon os seus restos na exhumación dunha fosa común.

