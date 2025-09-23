Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Consello da Cultura impulsa un encontro anual co corpo consular

Foto de grupo do encontro. | CCG/Tere Navarro

REDACCIÓN

Vigo

Unha nutrida representación do corpo consultar acreditado en Galicia reuniuse onte convocado polo Consello da Cultura Galega (CCG) en Santiago para «crear un espazo de comunicación e de coñecemento mutuo entre a lingua e a cultura galega e as linguas e culturas dos países que están aquí representados» tal e como apuntou Rosario Álvarez, presidenta do CCG, na apertura da sesión. Baixo o título «Diplomacia e cultura» coñeceron as características da acción exterior do CCG e sentaron as bases de colaboración nun encontro que terá periodicidade anual.

Á sesión asistiron representantes dos consulados de Portugal, Arxentina, Uruguai, República Dominicana, Cabo Verde, Bulgaria, Brasil, Noruega, Suecia, Grecia e Romanía, así como Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores, e Xosé Lago García, subdirector de Acción Exterior e Cooperación Transfronteiriza da Xunta.

