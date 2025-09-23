O Consello da Cultura impulsa un encontro anual co corpo consular
REDACCIÓN
Unha nutrida representación do corpo consultar acreditado en Galicia reuniuse onte convocado polo Consello da Cultura Galega (CCG) en Santiago para «crear un espazo de comunicación e de coñecemento mutuo entre a lingua e a cultura galega e as linguas e culturas dos países que están aquí representados» tal e como apuntou Rosario Álvarez, presidenta do CCG, na apertura da sesión. Baixo o título «Diplomacia e cultura» coñeceron as características da acción exterior do CCG e sentaron as bases de colaboración nun encontro que terá periodicidade anual.
Á sesión asistiron representantes dos consulados de Portugal, Arxentina, Uruguai, República Dominicana, Cabo Verde, Bulgaria, Brasil, Noruega, Suecia, Grecia e Romanía, así como Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores, e Xosé Lago García, subdirector de Acción Exterior e Cooperación Transfronteiriza da Xunta.
