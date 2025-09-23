Matemáticas para la vida real

Las matemáticas siguen siendo, para muchos estudiantes, la asignatura más temida. Marta Pérez Rodríguez, profesora titular de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Vigo, investigadora en innovación docente, coordinadora del grupo MaReMa e integrante del CITMAga, conoce bien esa percepción y explica su origen: «Las matemáticas es una disciplina con unas características propias: lenguaje propio, razonamiento lógico, tanto deductivo como inductivo y procesos mentales que implican una gran abstracción. Por ello requieren de una metodología educativa específica».

Esa complejidad, advierte, no debería alejarlas de la vida real. «Tenemos que mostrar a la sociedad las matemáticas que están presentes tanto en nuestra vida cotidiana, como en la comprensión del mundo que nos rodea. Pero no llega con saber que son muy útiles. Hay que comprender su papel en cada una de las aplicaciones», señala. Y lanza un ejemplo revelador: «Todos sabemos que las matemáticas son muy útiles, pero desconocemos su papel concreto en cada una de sus aplicaciones. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, en el lanzamiento y en la trayectoria de un satélite?».

Pérez será una de las protagonistas de la IX edición del Foro de Educación, donde impartirá el taller «Metodología para la resolución de problemas», dirigido al profesorado. «Es un taller enfocado en metodologías y estrategias para enseñar a resolver problemas», resume.

Más allá de las fórmulas

Para la docente, aprender matemáticas es mucho más que manejar símbolos. La dimensión emocional resulta decisiva: «Hay que adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje al alumno/a, respetando sus características de aprendizaje y reforzando positivamente los avances».

Ese camino debe comenzar desde lo tangible: «El aprendizaje de las matemáticas debe comenzar por experiencias tangibles o tareas auténticas, introduciendo el lenguaje matemático y buscando el aprendizaje significativo mediante estrategias metacognitivas para después pasar a un contexto de comunicación verbal y finalmente a la comunicación escrita».

Y cuando aparece el bloqueo, su receta es sencilla: «Ante todo calma y tranquilidad. Después intentar localizar el bloqueo y encontrar el origen de la dificultad matemática». Muchas veces, añade, «los bloqueos están relacionados con el lenguaje matemático o por la ausencia de procesos de aprendizaje que garanticen un aprendizaje significativo». También recuerda un dato poco visible: «Según estudios científicos, aproximadamente un 5 % de los escolares sufren discalculia, pero es un trastorno que apenas se detecta ni trata».

La metodología Pólya: pasos que transforman

El taller girará en torno a la metodología Pólya, un enfoque clásico que sigue plenamente vigente. «La metodología establece unos pasos para la resolución de problemas: comprensión del problema, diseño de la estrategia, desarrollo de la estrategia y mira hacia atrás».

Un esquema simple que, según la profesora, marca la diferencia: «Estos pasos ayudan a enriquecer el proceso de resolución de problemas. Se adquieren más estrategias a partir de la experiencia, ya que una parte importante del método es encontrar más de una forma para resolver el problema».

Entre los errores más frecuentes del profesorado, Pérez destaca el desequilibrio entre práctica mecánica y comprensión: «Se suele dedicar mucho tiempo a los algoritmos de las operaciones, pero poco tiempo a la comprensión de las mismas desde experiencias tangibles y auténticas e introduciendo el lenguaje matemático. ¿Es mejor hacer 10 sumas o entender qué es la suma y el funcionamiento del algoritmo a partir de un problema auténtico?».

Para ella, mejorar la educación matemática va más allá del aula: «La mejora de la educación matemática implicaría un aumento de la cultura matemática de la sociedad lo que repercutiría en mejores niveles de progreso, social y económico».

Y esa es también la idea con la que llega al Foro. «Espero que los docentes que participen salgan con más herramientas para que el alumnado se sienta seguro y, sobre todo, con la idea de que enseñar matemáticas puede ser algo más motivador y creativo de lo que pensamos».