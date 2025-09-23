Lara Graña, redactora xefa de FARO, recolle o premio "Somos Esenciais": «Estou moi animada para seguir traballando por Mari Carmen»
A periodista foi recoñecida polo Colexio de Xornalistas de Galicia pola súa investigación sobre o García del Cid
A redactora xefa de FARO Lara Graña recibiu este martes o premio "Somos Esenciais", que entrega o Colexio de Xornalistas de Galicia, en recoñecemento pola súa investigación do acontecido no buque do CSIC García del Cid, no que desapareceu unha das súas traballadoras, María del Carmen Fernández Vázquez.
Lara Graña quixo dar as grazas á organización do certame por unha iniciativa «que referenda a boa calidade xornalística que hai en Galicia» e asegurou que o premio era moi importante para ela porque lle permite continuar a mostrar que «hai demasiados puntos negros na administración» na desaparición de María del Carmen e tamén porque ao longo da investigación se viu «acompañada por moita xente que non coñecía» e que co cancelo #MeTooCSIC «conseguimos denunciar os moitos casos de machismo que hai nesta institución». Por todo iso, asegurou: «Estou moi animada para seguir traballando por Mari Carmen».
O acto desenvolveuse esta mañá na sede do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en Santiago de Compostela. O galardón está organizado baixo o lema A información ao servizo da xente pola entidade, coa colaboración de Gadis, para recoñecer o labor dos e das profesionais da comunicación e a información social como vehículo condutor entre o que pasa na sociedade e a cidadanía, dando voz aos problemas dos axentes sociais e aos efectos que causan.
Además da gañadora, Ángel Paniagua, de La Voz de Galicia, recibiu unha mención como finalista polo traballo «La vida tras el suicidio de una hija: "Esto le puede pasar a cualquiera"». O periodista, manifestou a súa confianza en que «sexamos capaces de transmitir a sociedade que non só somos esenciais, senón tamén necesarios».
No acto participaron tamén a decana do Colexio de Xornalistas, Belén Regueira Leal, José Luis Fernández Astray, director de Comunicación de Gadisa Retail, e María Eimil Méndez, representante de Comunicación de Gadisa.
Xornada en Vigo
A decana do Colexio de Xornalistas lembrou que o certame quere pór de manifesto o carácter esencial do periodismo e «dar visibilidade a tantos bos traballos xornalísticos que se publican nos medios galegos». Regueira anunciou tamén que nesta quinta edición, o premio «vai ter como complemento unha xornada que faremos no outono na cidade de Vigo». Fernández Astray, no nome de Gadis, agradeceu ao Colexio a organización do premio e trasladou o seu recoñecemento á gañadora porque «non é doado atopar unha reportaxe tan ben documentada» e ao finalista polo «importante traballo á hora de denunciar» a realidade do suicidio.
O xurado do quinto Premio de Xornalismo 'Somos Esenciais' estivo composto por Alexandra Kuntz Peiteado e Fátima Carmena Mayorga, Alba Chao Vázquez —xefa da Área Dixital de FARO e gañadora da anterior edición—, Lara Dopazo Ruibal, Francisco X. González Sarria, Darío Janeiro Pereira, Belén Regueira Leal, Ana Isabel Rodriguez Vazquez e Cristina de la Vega Jiménez.
