Un estudio asocia el calor del verano de 2024 con 62.700 muertes en Europa
R.S.
Vigo
Un estudio asocia las oleadas de calor del verano de 2024 con más de 62.700 muertos en Europa, de ellos más de 6.700 en España, y estima en más de 181.000 los fallecimientos relacionados con el calor en 2022, 2023 y 2024. Este estudio, publicado «Nature Medicine», ha sido promovido por el Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona, centro impulsado por la Fundación «la Caixa».
El país que tuvo un mayor número de muertes asociadas al calor fue Italia, con algo más de 19.000 fallecimientos estimados en el verano de 2024. El segundo lugar lo ocupa España, con más de 6.700 muertes, la mitad que en 2022, debido a que las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores.
