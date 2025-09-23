El estreno de «Rondallas» convierte San Sebastián en una fiesta gallega

Antes del estreno de la película «Rondallas» en el Festival de San Sebastián, del director Daniel Sánchez Arévalo y rodada en A Guarda y Vigo, un grupo de rondalleiros, que participó en el filme, alegró las calles de la ciudad donostiarra. Se pudo admirar el folclore gallego, y el elenco —entre los que se encontraban Javier Gutiérrez, Judith Fernández, María Vázquez, Fer Fraga, Tamar Novas, Marta Larralde y Carlos Blanco— pudo bailar y disfrutar antes de la proyección de la cinta en el Velódromo de Donosti.

El filme nos sitúa en una villa costera gallega que afronta el luto por el naufragio de un barco de pesca que le costó la vida a varios vecinos. En la película el personaje de Javier Gutiérrez propone montar una rondalla para animar las fiestas y levantar el ánimo del vecindario. A través de la agrupación entrarán en contacto los personajes de María Vázquez, Tamar Novas, Carlos Blanco, Marta Larralde o Touriñán.

Para el público general todavía se tendrá que esperar a afinar las cuerdas y preparar las panderetas, ya que se estrenará en los cines españoles el 1 de enero de 2026.