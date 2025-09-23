Encuentran el cadáver del padre arrastrado por la riada en Barcelona junto a su hijo

Los bomberos encontraron ayer el cadáver que buscaban desde el domingo, después de que el vehículo en el un padre que viajaba con su hijo fuese arrastrado por la crecida de la riera de Mediona, en Barcelona. El cuerpo sin vida del menor, de 11 años, fue hallado horas después de descubrir que el agua se llevase el coche en el que viajaban, a la entrada de la urbanización Monterrey en Mediona, y durante toda la madrugada del lunes se buscó el cuerpo del padre, una tarea que siguió por la mañana en un perímetro de 17 kilómetros.

El subinspector de Bombers, Guillem Amorós, confirmó que el cadáver fue encontrado a unos 800 metros de la zona en la que se descubrió el coche este domingo por la tarde. Amorós quien añadió que el cadáver estaba cubierto de cañas, barro y vegetación, por lo que era «difícil verlo».