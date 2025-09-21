Rondalleiros gallegos viajarán al Festival de San Sebastián con «Rondallas»

El estreno mundial de la película «Rondallas», del director Daniel Sánchez Arévalo y rodada en A Guarda y Vigo así como en otros puntos del sur pontevedrés, se realizará la semana próxima en el Festival de San Sebastián. En concreto, el día 23 en el Velódromo de Donosti, ciudad a la que viajará un nutrido grupo de rondalleiros que participó en el filme.

El viaje lo impulsa, entre otros, Repsol que pone a disposición de la rondalla del rodaje un autobús impulsado por combustibles renovables de la firma española.

La previsión es que lleguen a San Sebastián el mismo 23 , conozcan los sitios más turísticos de la ciudad y ofrezcan una actuación.

Después, almorzarán, descansarán y se desplazarán al Velódromo para el visionado. Tras este, cena.

De esta manera, «Rondallas» afina las cuerdas y prepara las panderetas para sonar con toda su fuerza en los cines españoles a partir del 1 de enero. En San Sebastián también relucirán los protagonistas del filme entre los que se encuentran actores gallegos como Tamar Novas, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María Vázquez, Touriñán o Marta Larralde.

Además, el audiovisual gallego también estará representado en el Festival de San Sebastián por otros cinco largometrajes. Por una parte, se estrenará también «San Simón», de Miguel A. Delgado y rodada en la isla redondelana.

Además se verá «Sirat», «Romería», «Estrany Riu» y «Ciudad sin sueño», todas ellas coproducidas por productoras gallegas.

La Xunta de Galicia informaba ayer en una nota que busca promocionar el audiovisual gallego con un acto programado para mañana lunes en la Kursaal, la sede principal del festival, y que está organizado por la Galicia Film Comission y el sello Films from Galicia. También se presentará el Coruña Estudio Inmersivo.