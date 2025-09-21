Rafa Guerrero, psicólogo: "Las tecnologías en manos de menores pueden ser un cóctel muy peligroso"

El psicólogo clínico y experto en trastornos del aprendizaje y problemas de conducta Rafa Guerrero estará este lunes en Murcia, donde participará en la segunda edición de la Escuela de Familias que promueve la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que en esta ocasión arranca poniendo el foco en las tecnologías y en cómo éstas, utilizadas de forma negativa, impactan en la salud mental y en el desarrollo emocional de los jóvenes y adolescentes.

El encuentro de este lunes se celebra en formato Escuela de Familias. ¿Necesitan los padres que se les den herramientas para gestionar los conflictos?

Por supuesto. En muchas ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros hijos, cuando tienen rabietas, cuando se pasan el día con el móvil... Nos pasamos el día trabajando, corriendo, con estrés, la conciliación, y no contamos con los recursos que necesitamos para afrontar estas situaciones, cuando somos nosotros los adultos y los responsables de cuidar, proteger y acompañar a nuestros hijos, tengan la edad que tengan.

Hasta hace poco se solían asociar los problemas de conducta en mayor medida con la etapa de la adolescencia, pero cada vez los vemos en niños más pequeños.

Este es un problema global, ya no es sólo la crisis existencial del adolescente porque está en un momento de cambio. Los problemas de conducta y la gestión de las emociones es algo que nos afecta a todos, desde niños pequeños a adolescentes, adultos y mayores, que tienen mucha soledad no deseada. Después del covid hemos sido más conscientes de la importancia de cuidarnos, de estar en familia, pero no tenemos los recursos. Tenemos muchos más trastornos de conducta, pero hay que pensar qué hay detrás de cada diagnóstico, qué lleva a un adolescente a refugiarse en las redes, en el porno, a maltratar a sus padres o a sus compañeros de clase. Pero todo esto requiere tiempo.

¿Por qué esas cifras tan alarmantes?

Hay mucho sufrimiento en general. Hablo de niños, de adolescentes y de nosotros, las familias. Estamos en una sociedad muy dañada y traumatizada en la que no contamos con los tiempos y los espacios que necesitamos para sentarnos, hablar, cuidar a nuestros hijos y cuidarnos a nosotros. Esto lleva a que haya mucho trauma, dificultades de aprendizaje, muchos conflictos....Tenemos unos índices de ansiedad, trastornos de depresión e intentos de suicidio muy alarmantes y lo que hay debajo de todo es que hay mucho sufrimiento.+

"Tras el covid hemos sido conscientes de la importancia de cuidarnos, aunque nos faltan recursos"

Profesionalmente tuvo una etapa como orientador en un centro educativo. ¿Cree que si se contara con una red más extensa de profesionales en los colegios se detectarían antes estas situaciones o conflictos?

Seguro. Necesitamos más profesionales, pero adultos que estén formados y comprometidos con la infancia y adolescencia. Que comprendan su desarrollo, su cerebro y sus necesidades, pero también que sepan lo que les preocupa y les conozcan, ya que no tiene la misma situación Paula que Juana, ni Adrián que Jimena. Todos son diferentes y tienen sus circunstancias y sus necesidades.

¿Están preparados los profesores para atender esta realidad?

Cuando hablo con los profesores les veo muy preocupados porque desde arriba se les exige que impartan materias que son muy extensas, como puede ser Matemáticas o Sociales, pero no saben en qué momento hacerse cargo de una situación de acoso escolar, de si su padre les pega o de si esos niños han sido víctimas de abuso sexual. No tienen los recursos ni tienen el tiempo que necesitan. Mientras, están abandonando a ese niño que está viviendo una situación muy dramática, y sólo se preocupan en preguntarle cuál es la capital de Grecia o cuánto es 2 por 2, cuando el niño sólo está sobreviviendo. Son más necesarias las habilidades socio-emocionales que los conocimientos. Los conocimientos los podemos buscar en Google, pero si has discutido y necesitas gestionarlo, Google no nos va a dar la respuesta.

Sin embargo, hay una tendencia actualmente entre los adolescentes de buscar respuesta a todo lo que les sucede en Chat GPT. ¿Es peligrosa esta práctica?

Chat GPT es un recurso más y si se sabe utilizar bien tiene aplicaciones muy positivas. Pero los profesores también están viendo que no saben muy bien cómo evaluar a los alumnos o mandarles trabajos sin que se los haga Chat GPT. Al final nos vencemos a la comodidad y si nos lo dan hecho mucho mejor.

¿Cómo afecta el uso de estas tecnologías en el desarrollo emocional de los jóvenes?

Hay de todo. Hay quienes las utilizan bien, que es un porcentaje más bajo, desde luego, y hay quienes las utilizan como algo para esconderse, para evitar el sufrimiento del día a día, y quienes las usan de forma cruel para enviar imágenes de compañeros y reírse de ellos. Estos son los peligros de estas herramientas puestas en manos de menores que no son conscientes de las repercusiones que pueden tener y la capacidad de inmediatez de cualquier mensaje que se envíe pueda llegar a miles o millones de personas. Las tecnologías puestas en manos de los menores pueden ser un cóctel muy peligroso.

Muchas comunidades autónomas están regulando y reduciendo el uso de las pantallas en los centros educativos, pero ¿qué se hace para ponerles freno fuera?

Es como tratar que tus hijos coman bien en tu casa, pero sabes que cuando salgan a la de los amigos no lo hagan y algo les va a afectar. Si al menos en el colegio y en el instituto contamos con esas medidas de control y de prohibición, todas esas horas que les estamos quitando me parece fantástico. Soy de la opinión de que muchas veces los adultos no somos capaces de gestionar un teléfono inteligente, cuando menos para dárselo a un menor de ocho, diez o quince años.