Oliver Laxe e a súa carreira de fondo para os Óscar
É posible que o 15 de marzo na entrega dos Óscar medio mundo mire cara un director galego. «Sirat», de Oliver Laxe, representa a España na loita por optar á estatuíña ao Mellor Filme Internacional. O camiño non é fácil; pero máis difícil foi o percorrido feito nos últimos 20 anos por esta alma dos Ancares.
Se hai un crítico de cinema cuxo nome provoque tremores ese é Carlos Boyero. Esta semana en «La Ventana» defendía con lousa nas súas verbas que «Sirat», de Oliver Laxe, podería gañar o Óscar. Sinalaba: «Entra dentro dos parámeros de calidade e é rara. Deixoume tocado. Non é unha historia convencional. O que máis me gusta é como narra a historia, a tensión que me provoca. Pode ser do gusto da Academia».
Laxe está botando o resto na defensa de «Sirat», facendo máis quilómetros que nunca para que a película sexa vista, comprendida e mesmo querida en España, Francia, Canadá e pronto en Estados Unidos e Marrocos. As entradas para vela no New York Film Festival están esgotadas– e na web do certame véndena como «unha viaxe psicolóxica extraordinaria» e unha «experiencia sensorial».
Con independencia de que o filme logre ser candidato de cheo ao Óscar, «Sirat» ten os elementos para ser unha das películas do ano en parte do mundo. En España supera os 409.000 espectadores. Pero como logrou Oliver Laxe chegar a «Sirat», bendecida co apoio millonario da produtora El Deseo dos irmáns Almodóvar? A resposta precisa un percorrido de 20 anos.
As súas primeiras curtas
Tras conseguir o grao universario en Comunicación Audiovisual pola Pompeu Fabra de Barcelona, un novísimo Oliver Laxe comezou a rodaxe das súas primeiras curtas. No 2006, viu a luz «Y las chimeneas decidieron escapar», curta seleccionada para o Festival de Cine de Gijón e o East End Film de Londres, e que asinou na dirección con Enrique Aguilar.
Nesa altura, co goberno do PSdeG e BNG, nacía a Axencia Audiovisual Galega. Comandábaa Manolo González, cuxo fin era apoiar a democratizar as axudas ao audiovisual para impulsar a creación de curtas e longas segundo a valía dos proxectos sen importar se estaban apoiados ou non por produtoras audiovisuais. É dicir, o que procuraba era que a xente nova que tivera un proposta xeitosa puidese obter subvención para desenvolver o seu guion ou filme.
Un informe do Consello da Cultura Galega recolle que entre 2006 e 2008 esta entidade apoiu 453 proxectos nas súas convocatorias.
O director da Axencia, Manolo González, e Oliver Laxe coincidiron un día nunhas xornadas e este convidou ao cineasta a presentar un proxecto á Axencia Audiovisual. Tras cumprir cuns requisitos e seguir un proceso, a curta acabaría sendo «París#1», do ano 2007 e que se vería no Play Doc de Tui.
Foi un «ensaio cinematográfico en tres actos» rodado en Amil, Muxía e na comarca dos Ancares en cinema analóxico, o que Laxe mantería en toda a súa filmografía.
Viaxe a Marrocos e a primeira longa
Tras Galicia, foi vivir a Marrocos «para manter un diálogo máis estreito coa vida». En Tánxer desenvolveu un obradoiro de cinema con nenos de contextos desestruturados. Con eles, traballou o cinema de xeito artesanal e eles protagonizaron a súa primeira longa, «Todos vós sodes capitáns».
A película, en branco e negro presentaba unhas imaxes impecables e poéticas. A produtora encargada de acollela foi Zeitun Films, firma galega na que se atopaba e atopa o seu irmán, Felipe Lage.
Mentres Laxe traballaba en «Todos vós sodes capitáns», en Galicia regresaba o PP á Xunta para eliminar a Axencia Audiovisual Galega e crear a Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic). No inicio, o cambio non só se abstivo ao nome. As convocatorias de axudas víronse mermadas coincidindo cos recortes públicos pola crise do ladrillo e dos bancos.
Primeira película galega en Cannes
«Todos vós sodes capitáns» –co apoio económico da anterior Axencia Audiovisual Galega e AECID– conseguiu un fito para o cinema galego: foi a primeira película dun cineasta de noso no Festival de Cannes. Foi tamén o único español naquela edición. Con esta película quedou instaurada a lapela do Novo Cinema Galego.
Exhibida na Quincena de Realizadores, sección paralela ao certame, logrou o Premio da Crítica no 2010. A pesar deste e doutros galardóns, o filme non chegaba aos cinemas. As distribuidoras non o querían proxectar [era en branco e negro, estaba subtitulado porque falaban en árabe e non tiña nin sexo, nin tiros nin actores de renome] ata que varios meses despois conseguiu que algunhas salas galegas si a amosaran.
"Mimosas", a rodaxe atragoada
A seguinte longametraxe foi «Mimosas», tamén filmada en Marrocos. Do diario de rodaxe do coguionista, Santiago Fillol, concluímos que bordeou a traxedia. Era a primeira gran película de Laxe e no inicio da gravación aínda non chegara o diñeiro da coprodución europea. A pesar das dificultades, a rodaxe finalizou.
Este filme –unha viaxe polas montañas marroquíes na procura da fe– uniu por primeira vez un triunvirato que segue hoxe: Oliver Laxe, Santiago Fillol e Mauro Herce (director de fotografía). Tamén foi a última que lle produciu o seu irmán. Subvencionada pola Agadic, logrou o Premio da Semana da Crítica en Cannes no 2016.
Volta a Galicia e aos seus lumes
Tras este éxito, Oliver decidiu ir vivir aos Ancares. Alí rodaría «O que arde»,a historia dun pirómano que sae de prisión e volve á súa aldea de Lugo xunto á súa nai. Obsesionado con rodar lumes forestais de verdade con cámara de cinema analóxico, Laxe buscou con desesperación unha produtora que o axudara. Quen aceptou o reto foi Miramemira, da viguesa Andrea Vázquez e Xavi Font.
Desta vez, o filme "O que arde" foi todo en galego e todo en galego triunfou no Festival de Cannes do 2019 co premio do xurado da sección Un Certain Regard. Era a primeira vez que a lingua de noso se escoitaba no certame francés.
A película chegou aos cinemas ese ano de forma masiva en Galicia e a moitas comunidades españolas para desbancar a «Sempre Xonxa» como o filme en galego máis visto da historia. Ademais, a piques estivo de representar a España nos Óscar pero, ao final, a Academia preferiu «La trinchera infinita». Nos Goya, logrou o premio á mellor fotografía e á mellor actriz revelación, Benedicta Sánchez.
"Un director galego na Champions"
Foi na gala deses Goya e noutra festa onde Laxe coincidiu con Pedro Almodóvar quen lle confesou que lle gustara moito «O que arde». A conexión foi total porque cando Laxe e Santiago Fillol remataron o guion de «Sirat» a produtora El Deseo, dos Almodóvar, foi a primeira en recibila. Déronlle o ok e, por primeira vez, Laxe non tivo problema de cartos para a rodaxe en España e Marrocos. En Cannes, este ano, aspirou á Palma de Ouro. Ao fin logrou o Premio do Xurado. Agora aspira ao Óscar.
Manolo González, o home que hai 20 anos intuíu en Laxe un cineasta con maiúsculas, aseguraba esta semana a FARO: « Temos un director galego que xoga na liga da Champions. É un orgullo para todos».
Aconteza o que aconteza nas vindeiras semanas e meses (aínda faltan as nominacións aos Goya pero é de agardar que sexa un bo feixe delas para "Sirat") e mesmo anos o máximo expoñente do cinema galego actual ten por diante páxinas e páxinas en branco para seguir sumando triunfos.
