Sucesos
Hallados dos cadáveres sin signos de violencia en un piso en Lleida
Las víctimas, que al parecer llevaban varios días sin vida, son dos hombres de 74 y de 33 años, que no son familiares entre sí
Redacción
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres que han sido localizados la tarde de este sábado en un piso de Lleida, aunque en principio no presentaban signos de violencia, según ha informado la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso de la calle Puigvert, en el barrio de La Bordeta, y, a falta de lo que determine la autopsia, no se apreciaban a simple vista signos que delataran una muerte violenta.
Los Mossos recibieron el aviso sobre las 14.00 horas del sábado y hasta la vivienda se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Lleida y de los Bomberos de la Generalitat. Las mismas fuentes han precisado que se desconoce el momento en que se produjo la muerte de los dos hombres, aunque es probable que llevaran un tiempo muertos.
Se trata de dos adultos de 74 y 33 años, que no son familiares, según ha informado el diario 'Segre'. El primero sería el dueño de la vivienda. Al lugar acudieron familiares de al menos uno de ellos y tuvieron que ser atendidos por los sanitarios frente a la tragedia. Los investigadores que acudieron al domicilio no hallaron signos externos de violencia en la primera inspección en el domicilio, pero no descartan ninguna hipótesis.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra