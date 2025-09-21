Hallados dos cadáveres sin signos de violencia en un piso en Lleida

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres que han sido localizados la tarde de este sábado en un piso de Lleida, aunque en principio no presentaban signos de violencia, según ha informado la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso de la calle Puigvert, en el barrio de La Bordeta, y, a falta de lo que determine la autopsia, no se apreciaban a simple vista signos que delataran una muerte violenta.

Los Mossos recibieron el aviso sobre las 14.00 horas del sábado y hasta la vivienda se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Lleida y de los Bomberos de la Generalitat. Las mismas fuentes han precisado que se desconoce el momento en que se produjo la muerte de los dos hombres, aunque es probable que llevaran un tiempo muertos.

Se trata de dos adultos de 74 y 33 años, que no son familiares, según ha informado el diario 'Segre'. El primero sería el dueño de la vivienda. Al lugar acudieron familiares de al menos uno de ellos y tuvieron que ser atendidos por los sanitarios frente a la tragedia. Los investigadores que acudieron al domicilio no hallaron signos externos de violencia en la primera inspección en el domicilio, pero no descartan ninguna hipótesis.