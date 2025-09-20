La Xunta rechaza limitar usos en San Simón: «La cultura no es irrespetuosa»

La Xunta se opone a «restringir o limitar la tipología de usos y actividades» que se puedan llevar a cabo en la Illa de San Simón, tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática» y defiende seguir organizando las actividades que lleva programando 28 años, «toda vez que la cultura no es irrespetuosa en ninguna de sus manifestaciones : ni musicales, ni escénicas, ni literarias ni audiovisuales, entre otras». Así se lo ha hecho saber la Consellería de Cultura al Gobierno central. Por ley, la Xunta debe emitir un informe al abrir el Ejecutivo el procedimiento de declaración de la Illa de San Simón como Lugar de Memoria Democrática.

San Simón fue convertida durante la Guerra Civil y durante la dictadura de Franco en un penal para republicanos. Entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943, fueron encarcelados más de 5.600 personas.

El departamento que dirige José López defiende en el documento que remitió el jueves a Madrid y al que ha tenido acceso este diario que «es totalmente compatible» que la Illa de San Simón sea Lugar de Memoria Democrática «con los valores culturales y con el régimen de protección de bien de interés cultural» que la Xunta ha otorgado a San Simón. Sostiene que limitar las actividades a celebrar en la isla «está fuera de lugar».

Desde hace años la oposición y diferentes organizaciones han cuestionado los usos que la Xunta dio a la isla por entender que «banalizaba y se negaba la memoria» y se «faltaba al respeto a las víctimas y sus familias». Festivales como el Sinsal, encuentros de meditación, campamentos para niños, retiros para escritores,... son algunas de estas actividades.

La Consellería de Cultura explica que «la historia de San Simón debe contemplarse en su totalidad» y no limitarla a su pasado como «colonia penitenciaria» durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. «Tiene una historia milenaria amplia y diversa, y en ese contexto, y sólo durante un período de tiempo fue campo de concentración». Explica que también fue hogar de diferentes comunidades religiosas, fuente de inspiración de los principales trovadores de la época, fue atacada por el pirata Francis Drake en 1589, escenario de la batalla de Rande, lazareto en el siglo XIX y hogar de huérfanos de marineros.

Por todo ello, entiende que es «patrimonio cultural de Galicia» y es «totalmente compatible» su protección y promoción como tal con «la obligación general de garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalizacion del lugar como Lugar de Memoria Democrática.