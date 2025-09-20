Os Rías Baixas Fest xeran 23 millóns de euros de impacto económico
Os datos apórtaos un informe do Observatorio de Competitividade
REDACCIÓN
A celebración de festivais musicais tense convertido nun dos motores económicos da provincia pontevedresa. Certifícano unha vez máis os datos. Só os Rías Baixas Fest –o circuito formado polo PortAmérica, Sinsal, Revenidas, Atlantic Fest, Sonrías Baixas e Underfest Xacobeo– supuxeron un impacto económico superior aos 23 millóns de euros. Son as cifras dun estudo do Observatorio de Competitividade-Provincia, da Deputación de Pontevedra.
De feito, foi o presidente desta entidade, Luis López, quen os presentou onte. No acto, detallou tamén que a cultura xera máis de 1.200 postos de traballo e que conta con máis de 500 empresas vinculadas e tivo uns ingresos de explotación de 146 millóns de euros.
«Levamos dous anos promovendo a dinamización cultural como nunca antes se fixera», subliñou o presidente Luis López quen recordou o investimento de 8 millóns de euros e a aposta por achegar as manifestacións culturais a todos os concellos e por disciplinas, como as artes escénicas. Segundo manifestou, estas estaban «abandonadas polo anterior goberno».
O informe tamén sinala que dentro do panorama cultural da provincia, a Deputación xoga un papel fundamental. Así, destaca «a promoción dunha ampla rede de proxectos culturais para fortalecer o tecido creativo, para descentralizar a oferta cultural e fomentar a profesionalización do sector como +Escénicas ou a aposta polo audiovisual da provincia, tanto co apoio a festivais como ás rodaxes na provincia».
Ademais, remarca o devandito informe o «impulso da Deputación a unha cultura con raíz e con perspectiva, «para preservar a memoria, recoñecer as mulleres e impulsar a literatura».
