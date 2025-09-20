Juan Vicente Boo: «El trabajo de papa es el más complejo de este planeta»

«He entrevistado a sucesivos secretarios generales de Naciones Unidas así como de la OTAN. Esa experiencia me lleva a decir que el trabajo de papa es la más difícil y compleja de este planeta», destacó ayer en Club FARO el periodista y escritor Juan Vicente Boo.

El también economista, nacido en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) aunque ahora vive en Compostela, indicó que «cuanto más lejos están los observadores menos tienen en cuenta esto y más pontifican sobre lo que debe hacer o no el pontífice».

Reconoció que se «enfadaba» con personas «que no se dan cuenta de la valía del papa o de la dificultad de su trabajo. En Bruselas, si trabajas bien la información de la Unión Europea puedes manejar el 80% de la información. En la OTAN, obteníamos el 40%; mientras que en el Vaticano es el 20%. Esto es un inciso sobre la dificultad del trabajo del papa».

Presentado por Tesa Díaz, presidenta de Dircom Galicia, indicó que Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco eran «personas excepcionales, cada uno a su manera».

En cuanto al legado de Francisco indicó que «él pisó hasta el fondo el acelerador del Concilio Vaticano II y que está en buena parte todavía sin aplicar. Esto es lo que le oído decir a diversos papas. Ese concilio se reunía en tres palabras: puesta al día. Francisco aceleró y eso desconcertó a algunos». Otro legado fue volver a los orígenes, a predicar el evangelio que es «lo realmente importante».

Respecto a León XIV reconoció que le «fascina por muchos motivos». Respecto a los grandes retos que debe afrontar citó los problemas de cada momento; la responsabilidad de «consolidar algunas de las reformas de Francisco. En su primer discurso en el balcón y el encuentro con cardenales confirmó las líneas directrices de Francisco pero con un estilo personal. Es más clásico vistiendo; se ha ido a vivir al Palacio Apostólico; toma vaciones mientras que Francisco se quedaba en el Vaticano porque no le gustaba viajar. Algunas cosas que puso en marcha Francisco necesitan una consolidación jurídica. Por eso tenemos un papa jurista».

En cuanto a los desafíos citó el neopaganismo tecno. En ese punto explicó que el nombre de León lo tomó como «homenaje al papa León XIII que hizo frente a la Revolución industrial que producía desequilibrios enormes, malos tratos a trabajadores, horarios de trece o catorce horas diarias en las fábricas, immigración... Él explicaba que vivimos en otro momento de cambio rápido por la revolución digital e inteligencia artificial».

Reconoció que «está habiendo enormes cambios geopolíticos y eso incluye el resurgir de China que yo pensé que nunca aceleraría. Ahora mismo las empresas tecnológicos tienen enorme peso sobre el gobierno y la política de Estados Unidos».

También tuvo palabras para los casos de abusos sexuales de religiosos hacia menores. Recordó el caso de Chile cuando Francisco acudió allí y notó un recibimiento frío en la comunidad. De vuelta al Vaticano mandó a dos religiosos acudir allí a investigar. En cinco días documentaron 2.000 casos. El papa convocó a todos los obispos chilenos para viajar a Roma. Les mostró el informe sobre los abusos ocultados ya que los obispos no informaron sobre estos al Vaticano. Por la tarde presentaron todos su dimisión; las aceptó todas y echó a la cuarta parte.

Cinco libros claves para entender a tres papas

Juan Vicente Boo fue corresponsal en el Vaticano durante 23 años; fueron más de dos décadas en las que conoció de cerca y con detalle a Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco. De ese conocimiento, extrajo un saber que ha plasmado en cinco libros.

Vicente Boo fue corresponsal para el diario «ABC» durante más de 40 años en Bruselas, Hong Kong, Nueva York o Roma, incluyendo Ciudad del Vaticano. De hecho, acompañó a diferentes papas en 64 viajes internacionales.

Testigo de losúltimos siete años de Juan Pablo II; de todo el pontificado de Benedicto XVI y de los nueve primeros del papa Francisco hasta 2022.

Como resultado de ese labor periodístico y de observación en las últimas tres décadas ha escrito varios libros sobre los pontífices: «Píldoras para el alma», «El Papa de la alegría», «Descifrando el Vaticano» y «33 claves del Papa Francisco» y «33 miradas del Papa Francisco» (Editorial San Pablo).

También fue promotor y consejero delegado de la agencia televisiva Rome Reports especializada en la información sobre y alrededor del Vaticano.Como añadido ha impulsado documentales como «Benedicto XVI, la aventura de la verdad».

En «Píldoras para el alma» (Espasa) fue editor al seleccionar medio millar de tuits del papa Francisco desde que en 2013 abrió su cuenta de Twitter. Esta obra recoge las meditaciones, plegarias y reflexiones del estimado pontífice.

Por su parte «El papa de la alegría» nos muestra a Francisco como un pontífice que ha roto las normas lo que le ha puesto en el centro de las miradas y análisis de historiadores, periodistas, políticos o pensadores.