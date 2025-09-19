Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Bruscos cambios de tiempo en Galicia: vuelven los avisos por calor, luego se hundirán las temperaturas y lloverá
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas