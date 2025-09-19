FORO EDUCACIÓN
O poder da arquitectura na escola
A subdirectora xeral de Construcións e Equipamento, Rosa Mª Soñora Luna, e a xefa do Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación, Fátima Mª García Doval, presentarán no IX Foro de Educación o obradoiro «Mellor na escola», unha proposta baseada no Plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta
Sentirse mellor na escola. Esa é a premisa que guía o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia, unha iniciativa que pretende transformar os centros educativos en lugares máis habitables, abertos e adaptados ás necesidades do alumnado, do profesorado e das familias. As responsables de explicar este cambio serán Rosa M.ª Soñora Luna, subdirectora xeral de Construcións e Equipamento, e Fátima M.ª García Doval, xefa do Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación da Consellería de Educación.
Ambas participarán no IX Foro de Educación, que terá lugar os días 26 e 27 de setembro de 2025 no Auditorio Mar de Vigo, cun obradoiro práctico titulado ‘Mellor na escola’, programado para a tarde do venres 26 ás 17:00 horas e sábado 27 ás 17:30 horas. Nestas sesións convidarán a reflexionar, de xeito colaborativo, sobre como os espazos escolares condicionan a aprendizaxe, a convivencia e o benestar, e ofrecerán claves para orientar as decisións arquitectónicas e pedagóxicas cara á escola do século XXI.
Un punto de inflexión
A COVID deixou algo máis ca protocolos: un cambio de mirada. Como lembra Fátima García, «saír a un espacio exterior, ventilar, ter esa conexión co exterior pasa a ser algo prioritario». Aquela obriga de abrir portas e xanelas fixo visible que a transparencia crea complicidades e reduce o illamento de aula. Desde aí nace a escola que agora se debuxa: permeable, con paredes de vidro, tabiques móbiles e corredores que deixan de ser pasadizos para converterse en foros de convivencia.
Nesa escola, engade García, «o estudo xa non ocorre só nun pupitre, ocorre en todo o espazo». A apertura facilita traballo por proxectos, grupos mesturados e esa sensación de comunidade que moitos claustros recuperaron ao levantar a vista e ver o que acontece na aula de enfronte.
O espazo non é neutro
A psicoloxía lembra que o ruído, a reverberación e a desorde engordan a carga cognitiva e dificultan a atención. Por iso, explica Rosa Soñora, o plan promove «boas condicións acústicas, orde visual e cores neutras». E deixa unha advertencia: «a creatividad es ruidosa a veces»; por iso cómpre planificar materiais e abandonar prácticas que empeoran o son.
Rehumanizar os edificios é tamén reconciliarse coa natureza: abrir ventás, recuperar patios e traer sombra cando aperta o sol. «Mirar pola ventana e ver verde é moito máis tranquilizante», subliña Soñora. E engade sobre o confort: «Se intentas estudar, tendo demasiado frío, demasiado calor, é imposible. A concentración é nula». Orientacións ben pensadas, sombreamentos e luz natural como norma van no ADN desta arquitectura pedagóxica.
O plan non é unha lista de obras; é unha maneira de pensar. Como sintetiza Fátima García, «é o cambio mental, é pensar os espazos doutra maneira». E, sobre todo, comezar polo posible: «cousas pequenas que podemos facer cambian moito como gozamos dos espazos». Pequenas decisións —mobiliar corredores para que sexan estadas, abrir visualmente aulas, crear illas de calma— transforman a experiencia diaria sen perder de vista a seguridade e a coherencia pedagóxica.
Rosa M.ª Soñora e Fátima M.ª García afondarán en todo isto no obradoiro Mellor na escola: unha guía práctica para que equipos docentes e directivos aprendan a mirar os seus centros como espazos de aprendizaxe, convivencia e benestar.
