Estos fueron los nombres más populares entre los recién nacidos de Galicia en 2024

Uno de ellos repite en el primer puesto, mientras que el otro pasa del segundo al primer lugar como más popular

Un bebé y su madre, jugando con un sonajero.

Un bebé y su madre, jugando con un sonajero. / FDV

El Instituto Galego de Estadísticaha publicado la lista de los 50 nombres más populares en Galicia de los niños nacidos en 2024. Los nombres preferidos por los gallegos durante ese año fueron Sofía y Mateo.

Mateo es un nombre de origen hebreo que vendría a significar 'don o regalo de dios'. Por su parte, Sofía es de origen griego, significa 'sabiduría' y comparte origen con términos como 'filosofía'.

En esta lista, ordenada de mayor a menor frecuencia, podemos ver que, después de Mateo; Martín, Leo, Hugo y Lucas han sido las opciones favoritas para niños. En cuanto a las niñas, los nombres más populares fueron Sofía, Vega, Noa, Martina y Olivia.

En comparación con 2023, Mateo repite en el primer puesto de los nombres masculinos, pero los siguientes fueron Martín, Hugo, Leo y Enzo, encontrándose Lucas en el sexto lugar. En el caso de los femeninos, Noa fue el nombre más empleado, seguido por Sofía, Olivia, Martina y Valeria.

