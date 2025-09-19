Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música galega na Exposición Universal de Osaka

Música galega na Exposición Universal de Osaka | FDV

Música galega na Exposición Universal de Osaka | FDV

A Banda de Gaitas da Provincia de Pontevedra participa estes días na Exposición Universal de Osaka, (Expo 2025), onde están amosando a súa música tradicional galega no pavillón de España. Ata o país nipón viaxaron 14 integrantes da formación que está ofrecendo tres concertos diarios duns 35 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents