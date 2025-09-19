Música galega na Exposición Universal de Osaka
A Banda de Gaitas da Provincia de Pontevedra participa estes días na Exposición Universal de Osaka, (Expo 2025), onde están amosando a súa música tradicional galega no pavillón de España. Ata o país nipón viaxaron 14 integrantes da formación que está ofrecendo tres concertos diarios duns 35 minutos.
