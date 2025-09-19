Por qué se quiere modifica el himno de Galicia y cuál será la nueva letra

Galicia comienza el camino para modificar su himno. La comisión parlamentaria encargada de esta cuestión ha dado luz verde para su posible modificación, ¿pero por qué se quiere cambiar este himno?

La letra actual se basa en el poema 'Os Pinos' de Eduardo Pondal y tiene música de Pascual Veiga. Fue interpretado por primera vez en diciembre de 1907 en el Gran Teatro de La Habana en un evento organizado por emigrados gallegos. Desde entonces, este himno se ha convertido en un eco colectivo que va más allá de lo institucional y que se puede escuchar en todo tipo de eventos populares.

Tras la Transición, Os Pinos se oficializó como himno de Galicia con el Estatuto de 1981. Ahora, una iniciativa popular trasladada al Parlamento Galego ha conseguido que se abra la posibilidad de solucionar lo que algunos consideran un «errores históricos».

Una iniciativa popular que busca reparar un error

En el año 2022, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lanzó una solicitud para enmendar la Ley de Símbolos y fijar la letra original de Os Pinos. Esta iniciativa, promovida por colectivos como Vía Galega y Galiza Cultura, junto a expertos y musicólogos; consiguió reunir 16.000 firmas para apoyar la ILP.

El objetivo de esta iniciativa es restaurar la obra de Pondal y divulgar su historia en distintos ámbitos. En el apartado político, la propuesta contó con el apoyo del BNG, pero encontró la oposición de PPdG y PSdeG. La solución fue constituir una comisión que tomó forma en 2024 y que se reactiva este año 2025.

Ahora, la comisión ha aprobado un plan de trabajo que se apoya en las investigaciones del catedrático Manuel Ferreiro, quien ha demostrado que la versión oficial contiene erratas, así como informes de la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega y el Instituto Padre Sarmiento.

Los errores de los que hablan los promotores de la ILP cambian palabras como «ronco» en lugar de «rouco», «iñorantes» en vez de «ignorantes» y versos claves como «valeroso chan» donde debería ser «valeroso clan». Ya en 1913, Pondal advertía que las ediciones de su poema contenía multitud de errores y estos han pervivido en el himno oficial.

Posturas encontradas

Aunque la comisión ha dado un paso que abre la puerta al cambio, los distintos grupos políticos no acercan posturas. Mientras el PP opta por la vía de los expertos para garantizar el «rigor», los socialistas se quejan de que no haya mayor participación social en la decisión.

Por su parte, el BNG ha criticado los plazos que se están dando y acusa al PP de ralentizar el proceso e impedir la comparecencia de algunas asociaciones culturales. Por parte de quienes defiende la corrección este cambio sería «un acto de reparación histórica», mientras que las voces más cautelosas señalan que el himno «no debe modificarse a la ligera».

El debate, más allá de la filología, toca uno de los símbolos más presentes y con más carga histórica de la identidad gallega, por lo que cada cambio será estudiado con lupa.