El mejor vino blanco joven de España es gallego y vale 18 euros

La Guía Vinos Gourmet 2026 ha nombrado los mejores vinos de España en distintas categorías, seleccionando las botellas que debes tener en cuenta la hora de escoger un vino para un gran evento. Entre las bebidas destacadas, el 'Mejor blanco joven de España' ha sido un vino blanco gallego que solo vale 18 euros la botella.

El galardonado ha sido el Mar de Frades Albariño, una Denominación de Origen Rías Baixas que ha logrado el consenso de los votantes. En abril de 2026, durante el 39º Salón Gourmets, será reconocido de manera oficial.

Cómo es el 'Mejor blanco joven de España'

El Mar de Frades es un Albariño brillante, con tonos limón pálido y toques de lima. En su aroma destaca la frescura y unas sutiles notas a flores silvestres, menta y fruta tropical.

Cuando uno prueba este vino, reconoce su sensación refrescante y su suavidad al pasar por la boca, pero esto no solapa su gran carácter. Una opción ideal para acompañar pastas y comidas frescas como el sushi o el steak tartar, así como con distintas preparaciones de pescado.

El diseño de su botella entronca con su arraigo atlántico, mostrando un diseño de olas y gaviotas que vuelan por el cielo. Tampoco podemos obviar uno de sus puntos fuertes: el precio. Por solo 18 euros podrás maridar tus comidas con un vino de calidad que limpia el paladar en cada bocado y refuerza la experiencia de una buena comida.

Un origen atlántico

Elaborado en una bodega fundada en 1987, la calidad de este vino solo se explica por su relación con el océano Atlántico y el clima propio de la zona. Esta bodega se encuentra en pleno valle del Salnés, elevada sobre una pequeña colina coronada de granito desde la que se puede apreciar la ría de Arousa.

Como señalan en su web: «siempre acompañados de una panorámica incomparable, en las modernas instalaciones de la bodega, dotadas de los medios de producción más avanzados, elaboramos una gama de vinos nacidos de unos viñedos de gran clase».

El proceso de vendimia sigue siendo manual, escogiendo cada uva y depositándola en pequeñas cajas, dejando macerar la fruta durante 8 o 10 horas para obtener el mejor aroma y preservar el carácter salino de la uva durante la extracción.

Bajo la dirección de la enóloga y gerente, Paula Fandiño, desde Mar de Frades destacan orgullosos que su mostagán crea «un equilibrio entre la delicada elegancia y el atractivo volumen».