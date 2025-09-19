Los mayores de 65 años tendrán atención preferente en los servicios de salud bucodental
Sanidad reparte 68 millones, de ellos 4 son para Galicia, para reforzar el servicio
REDACCIÓN
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio ayer el visto bueno al reparto de 68 millones, de ellos 4 para Galicia, aprobado por el Gobierno para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental, que este año incluirá como beneficiarios de forma progresiva a los mayores de 65 años, empezando por aquellos que están en residencias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó tras la reunión que «la salud bucodental no puede depender del bolsillo de las familias» y aseveró que en los barrios con menos rentas hay más caries, menos extracciones y menos prevención: «Acuden al dentista cuando el problema es grave».
Durante 2025 el programa mantendrá la atención prioritaria a infancia, embarazadas, personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y pacientes oncológicos de la zona cervicofacial, pero como novedad incorporará a los mayores de 65, a los que reserva el 10 %, como nuevo grupo destinatario de las prestaciones públicas de salud bucodental.
Los mayores de 65, explicó la ministra, presentan una alta prevalencia de enfermedades periodontales y otras patologías que están asociadas a otras enfermedades crónicas. «La salud bucodental entendemos que tampoco se jubila», resaltó Mónica García.
