López Campos propón declarar o 2026 «Ano Ramón Otero Pedrayo»
A iniciativa busca poñer en valor a súa figura e o seu legado cultural
REDACCIÓN
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, propuxo declarar o 2026 como Ano Ramón Otero Pedrayo co gallo do 50 aniversario do seu pasamento e o centenario da publicación de Guía de Galicia. Fíxoo na presentación das cátedras institucionais dedicadas ao autor ourensán, Rosalía de Castro, Castelao e Carvalho Calero, onde destacou que o legado destes persoeiros son «o piar que define a nosa cultura e identidade como galegos e por iso é importante recoñecelo e enxalzalo».
Fixo un chamamento para, «despois dun ano no que homenaxeamos a Castelao, unamos de novo as institucións para poñer en valor a figura de Otero Pedrayo, un autor que estivo detrás dos grandes proxectos en prol da dignificación da cultura galega».
O conselleiro remarcou que «é relevante coñecer de onde vimos para construír o mellor futuro. Iso é o que buscamos con estes convenios, vixentes ata o ano 2027, que promoven a investigación científica no campo do estudo académico e crítico da obra destes autores, para coñecer as nosas raíces».
Deste xeito, impulsarase a realización de cursos, seminarios, conferencias e actividades académicas que contribúan a facilitar o debate cultural e académico da súa obra. Así mesmo, premiaranse aqueles traballos académicos que versen sobre o legado de Rosalía de Catro, Otero Pedrayo, Castelao e Carvalho Calero, crearase un fondo bibliográfico e documental sobre a súa obra e difundiranse os valores asociados co seu traballo e figura.
No concerninte ás cátedras, i conselleiroLópez Campos explicou que estes estudos son posibles grazas á colaboración co Parlamento de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela co obxectivo é fomentar a investigación sobre a lingua e cultura galegas, ao tempo que se promove a divulgación do legado destas figuras galegas.
