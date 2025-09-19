La «farsa» franquista que condenó a Sánchez-Bravo

«Victoria, me han dado el enterado y van a matar a tu hermano». Después de un mes de lucha, angustia y desesperación intentando que les permitieran demostrar su inocencia y buscando ser escuchados, reuniéndose con la misma Pilar Franco e incluso plantándose delante del coche del cardenal Tarancón para solicitar su mediación, aquellas fueron las palabras con las que el abogado Fernando Salas comunicó a Victoria Sánchez-Bravo que no había marcha atrás: al alba del 27 de septiembre, un pelotón de fusilamiento ejecutaría a su hermano José Luis en el campo de militar de tiro de Hoyo de Manzanares, junto a Humberto Baena y Ramón García Sanz, vinculados los tres al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Y ella no se vio capaz, no concebía contarle entonces a su madre y a sus hermanos menores, afincados en Vigo, que si estaban a punto de entrar a ver a Luis a la cárcel era porque serían las últimas horas que iban a poder compartir con él, una última noche en capilla, «la noche más larga».

Victoria Sánchez-Bravo en un acto celebrado en Vigo el pasado mes de mayo. / Marta G. Brea

En una semana se cumplirán 50 años desde que cruzó las puertas hacia la despedida de su hermano, de 21 años de edad, en la celda sabiendo que era inocente y cuando a Victoria Sánchez-Bravo se le pregunta por aquellos instantes, ella rescata sobre todo «el sufrimiento de mi madre al salir de allí y que mi hermano me abrazó y no me soltaba. Lo iban a matar y era inocente... Nos tuvieron que separar porque no éramos capaces de decirnos adiós. Fue terrible. Me escribió una carta de despedida y no llegué a leerla porque me la quitaron cuando iba a salir de capilla...». También le vienen a la mente las imágenes de José Luis acariciando la barriga de su mujer, Silvia Carretero, con quien se había casado hacía apenas unos meses y entonces esperaba un bebé, así como que pasaron la noche «cantando canciones gallegas» y también haciendo compañía a Baena y a Ramón García, quien le pidió a Victoria que, por favor, lo enterraran con José Luis, promesa que Victoria no pudo cumplir porque al no ser familiar directa no se lo permitieron.

A finales del pasado 2024, la familia de José Luis recibió por parte del Estado el acta que confirma la nulidad de su condena, que ratificó lo que ya sabían entonces, que aquello había sido «una farsa y un crimen», puesto que Victoria indica que de los cinco últimos fusilados del franquismo -también ejecutaron a Ángel Otaegui Etxeberria y Jon Paredes Manot, ‘Txiki’-, «mi hermano fue el único al que no acusaron de ser autor material de los actos. Y es que él estaba en Mazarrón cuando mataron al teniente Pose en Madrid, de hecho, hay un taxista que lo llevó de Murcia a Mazarrón cuando eso sucedió y que estaba dispuesto a testificar, ¡pero es que no admitieron pruebas ni le permitían la palabra a los abogados! Fue un crimen, estaba todo preparado y tenían la sentencia de antemano: pena de muerte, porque querían dar un escarmiento, un amago de poder en la propia debilidad, porque Europa ya rechazaba aquella dictadura».

Victoria Sánchez-Bravo es memoria histórica viva, y es que durante medio siglo ha luchado para preservar la memoria y dignidad de su hermano, y la consecución del acta de nulidad ha sido un hito, pero siente tristeza porque «en estos 50 años no se ha enseñado en los colegios lo que verdaderamente fue la dictadura» y guarda la pena de que su madre no haya llegado a ver con sus propios ojos el documento que certifica la inocencia de José Luis. En este sentido, Victoria explica que su sufrimiento ya se remontaba a dos años antes de la ejecución, puesto que «él había estado repartiendo octavillas en Vigo porque a unos trabajadores no les pagaba su empresa y un día llegó a casa diciendo a mi madre que se tenía que ir, tuvo que desaparecer. La policía se presentó en casa para buscarlo y mi madre estuvo dos años sin saber si estaba vivo o muerto. Luego fue torturado tremendamente porque quería inculparlo, y lo metieron en una bañera de esputos y vómitos, lo ponían de rodillas sobre garbanzos y estuvo orinando sangre durante días. El responsable de aquello fue ‘Billy el Niño’. Para Luis mi madre era lo más importante y me pidió: ‘Cuida de mamá porque no sé si va a poder superar esto’. Y eso hice, pero también luché por limpiar su nombre, porque lo que le hicieron fue una injusticia muy grande», concluye Victoria.