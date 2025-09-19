Atender al alumnado con necesidades especiales exige 5.126 millones de euros

En España, el alumnado con necesidades especiales educativas casi se ha duplicado en los últimos seis años (ha aumentado el 75,2%) hasta alcanzar el millón de estudiantes. Cubrir el apoyo que necesitan y conseguir una «verdadera educación inclusiva» implica, según CC OO, una inversión por parte de todas las administraciones educativas de 5.126 millones de euros. En este grupo de alumnos están los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial, trastorno del espectro autista (TEA) o de conducta, problemas mentales o enfermedades degenerativas. También están incluidos los que tienen una precaria situación socioeconómica.

«Los profesionales de la educación sienten cada vez mayor sobrecarga. Quieren y hacen su trabajo con dedicación, motivación y esfuerzo, pero se necesita bajar las ratios e incrementar el número de profesionales, con más recursos y más inversión», señala la Federación de Enseñanza del sindicato.

A pesar del fuerte crecimiento de los estudiantes con necesidades específicas, la inversión dedicada a ellos solo se ha incrementado en un 26%, según CC OO.“Es muy alarmante. Las administraciones no ponen los recursos para atender a todo este alumnado. Por lo tanto, no se está asegurando su derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades”, subraya CC OO.