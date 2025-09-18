Francisco Coll y Pablo Heras Casado, Premios Nacionales de Música

El compositor y director Francisco Coll (Valencia, 1985), en la modalidad de Composición, y el director Pablo Heras-Casado, (Granada, 1977) en la de Interpretación, fueron galardonados ayer con los Premios Nacionales de Música 2025, dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado otorga el galardón a Coll «por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público», según un comunicado del Ministerio de Cultura.

También valora que Coll durante 2024 ha estrenado obras destacadas como el «Concierto para Violonchelo» interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o «Ciudad sin sueño», para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra.

«Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta»,añade el jurado.

Heras-Casado, por su parte, es galardonado por «el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo» y especialmente por «el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana».