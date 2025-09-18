Fiscalía alerta de absoluciones por fallos en pulseras telemáticas de maltratadores

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad ha defendido que «se solucionó».

La Fiscalía advierte en su Memoria correspondiente al 2024 de «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio, según ha avanzado «OkDiario».

El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que se detectaron «algunas incidencias técnicas» cuando se produjo un cambio de contrato. «Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente», explicó ayer en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.