Ana Marcos: «No se nos ha llenado el mail de denuncias, las mujeres tienen miedo»

«¿Vosotras creéis que alguna vez os han violado?». No la formuló exactamente así, pero fue una pregunta similar la que lanzó a sus amigas el día que mantuvo la primera conversación con el cineasta Carlos Vermut, a quien ella y sus compañeros de investigación, Gregorio Belinchón y Elena Reina, habían llamado esa misma mañana para comunicarle que en los próximos días saldría a la luz un reportaje en el que habían estado trabajando desde hacía un año y ofrecerle la oportunidad de respuesta, ya que lo que se reflejaba en aquella información eran los testimonios de varias mujeres que lo acusaban de distintos tipos de violencia sexual.

Tomando el punto de partida de aquella conversación que se refleja en las primeras páginas del libro «A mí no me ha pasado nada», en las que se desliza en forma de interrogante una invitación a la reflexión personal y colectiva sobre esas situaciones «raras» que muchas mujeres han experimentando y que ni siquiera llegan a identificar como violencia sexual, la politóloga y feminista Beatriz Romero inició ayer su conversación con la periodista de «El País» Ana Marcos, quien presentó en el Club FARO el libro en el que partiendo de su investigación de abusos en la industria española del cine reflexiona sobre la cultura de la violación y su manera de integrar y silenciar las violencias contra las mujeres.

La redactora empezó contando al público asistente cómo fue aquella llamada, una conversación que definió como «muy dura, en la que él intentaba justificarse. Yo después me tenía que ir a un cumpleaños y me iba revuelta, por eso le hice aquella pregunta a mis amigas, y las respuestas que obtuve fueron similares a ese ‘A mí no me ha pasado nada’, por eso decidí empezar por ahí, porque es algo que muchas hemos podido decir y en los relatos también escuchaba cosas como: ‘No, pero lo mío no es como el Me Too’. Todo esto tiene mucho que ver con la manera en que nos hemos socializado, normalizando la violencia. En mi caso, lancé esa pregunta y yo pensé en todas las veces que me tocaron el culo en el metro yendo a la universidad, algo que normalicé pensando cosas como que había sido sin querer o que había mucha gente, por ejemplo. Quería universalizar esas experiencias porque la violencia machista es estructural».

Al igual que escribió en su libro, Ana Marcos expuso ayer en el Club FARO que su intención con la publicación era que «se siga hablando de violencia contra las mujeres y que no se cuestione el trabajo de las periodistas que escriben sobre violencia de género, porque cuestionarlo es cuestionar el testimonio de las mujeres», añadiendo que, «como sociedad, hay que preguntarse por qué las mujeres denuncian en Instagram y no confían en los policías, en el personal de los hospitales o en los jueces».

Tras la publicación del reportaje de investigación, por la cabeza de la periodista se cruzaba un pensamiento: «Ojalá sirva». Y si bien afirmó que «los cambios no llegan lo rápido que nos gustaría», Beatriz Romero preguntó a Ana Marcos sobre el momento en el que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció la creación de una oficina para amparar a las mujeres del sector. A este respecto, la redactora aseguró que «fue un subidón, pero también hay que decir que en los dos años que han pasado no se nos ha llenado el mail de denuncias, las mujeres tienen mucho miedo», y es que tal y como comentaron ambas expertas, «solo un 8% de las víctimas que sufren violencia sexual se atreven a denunciar». Por último, la periodista concluyó indicando que « vivimos un momento de negacionismo en el que se nos está empujando hacia casa, y si nos quitan los espacios y las palabras vamos a retroceder».

La investigación del caso Carlos Vermut

Ana Marcos hizo un repaso ayer por las distintas fases de elaboración de la información que sacudió al cine español, contando lo duro que fue escuchar los testimonios de las víctimas, así como el cuidado que ella y sus compañeros pusieron para protegerlas, analizando que «la investigación no partió de documentos, porque la violencia contra las mujeres no deja rastro documental, suele suceder en espacios privados y muchas no encuentran garantías al ir a una comisaría o al hospital. Y teníamos que tener en cuenta que igual era la primera vez que lo contaban y que nosotros las íbamos a creer, porque no iban a ganar nada, al contrario, tenían mucho que perder».En este sentido, la periodista de «El País» señaló que «hemos conseguido a través de nuestras preguntas, dándole los tiempos que necesitaban estas mujeres, ser igual de rigurosos que aquellos que tenían tomos y tomos sobre el caso Montoro. Yo no quería caer en su revictimización y es duro y muy difícil sentarse delante de ellas y ver cómo en ese proceso ella misma se está dando cuenta de lo que le ha pasado, y sin conocerlas de nada las tienes que acompañar. Por otra parte, la industria del cine en España es muy pequeña, y era consciente de lo que se estaban jugando».