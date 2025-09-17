El verano de 2025, el más cálido registrado en España desde 1961

Superando al período estival de 2022, con un total de 33 días de ola de calor y con apenas precipitaciones, el verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, según informó ayer en rueda de prensa del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

En concreto, en los meses de junio, julio y agosto de este 2025, se registró una temperatura media peninsular de 24,2 grados, lo que supone 2,1ºC por encima del promedio del período 1991-2020, además de superar en 0,1ºC al de 2022 y en 0,6ºC al de 2003, veranos «extremadamente» calurosos. Es por esto que el portavoz de la Aemet ha calificado el período estival de este año como «extremadamente cálido» en toda la España peninsular salvo en el cuadrante noreste, donde fue «predominantemente muy cálido», mientras que en Baleares y en Canarias resultó «muy cálido» en la mayoría de las zonas. Las mayores anomalías de temperatura, de más de 3°C con respecto al promedio normal, se registraron en zonas del interior peninsular, especialmente de Galicia y de las mesetas.

Por meses, tanto junio como agosto tuvieron un carácter extremadamente cálido, y es que ambos fueron los más cálidos de sus respectivas series; en el caso de agosto, empató con el de 2024, y cabe destacar que junio fue el mes con mayor temperatura media de la serie, con 3,6ºC por encima de lo normal.

Rubén del Campo apuntó que el verano tiene 90 días, lo que significa que en una de cada tres jornadas ha habido una situación de «temperaturas extremas». Así, la primera ola de calor se registró entre el 18 de junio y el 4 de julio, con 17 días consecutivos de calor y 40 provincias afectadas, asegurando el representante de la Aemet que fue la tercera más larga y extensa de la serie histórica desde al menos 1975. En cuanto a la segunda ola de calor, que tuvo lugar entre los días 3 y 18 de agosto, con una duración de 16 días, una anomalía de 4,2ºC por encima de lo normal y 42 provincias afectadas, Del Campo apuntó que se trata de la segunda ola de calor más intensa, la segunda más extensa (en cuanto a zonas afectadas) y la cuarta más larga en duración.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz analizó que el del 2025 resultó un verano seco, con 57 litros por metro cuadrado (l/m2) en promedio para los tres meses, y calificándolo de «muy seco» para regiones como Galicia, Asturias y amplias zonas del norte de Castilla y León. En este sentido, Rubén del Campo hizo referencia a que la combinación de altas temperaturas y muy escasas precipitaciones generó unas condiciones meteorológicas «muy favorables» para que se produjeran incendios forestales de tan «grandes dimensiones» en buena parte del país.

De cara al otoño, la previsión es que sea seco y más cálido de lo normal, con «solo» un 10% de posibilidades de que sea frío.