Un paso hacia adelante desde el escenario

«El teatro siempre ha estado en mi vida y cuando me enteré de que necesitaban gente en el grupo, decidí apuntarme. Los ensayos están yendo muy bien y la verdad es que el teatro te mete en otro horizonte, porque tenemos una enfermedad un poco complicada, y el teatro consigue que no pongas la mente en lo que te está pasando, es un paso hacia adelante, porque se trata de vivirlo como mejor se pueda, no como peor se pueda». Es el testimonio de María Álvarez, miembro de la Asociación de personas Diagnosticadas de Cáncer de Mama (Adicam) y una de las nuevas incorporaciones al grupo de teatro «Ensaio clínico... Teatral», una iniciativa surgida en Vigo hace más de un año para devolver la ilusión y el bienestar emocional a las personas que atraviesan un proceso oncológico y que el próximo 2 de octubre asumirá uno de los actos que nutrirán la programación de actividades de la entidad con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama.

Con el mes de octubre a la vuelta de la esquina, la asociación ya está trabajando para dar la máxima visibilidad posible a los pacientes y una de las primeras actividades será la representación de la obra de teatro «Farsas contemporáneas» en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo, un evento benéfico que estará protagonizado por este grupo de teatro integrado por pacientes y familiares, entre los que se encuentra José Antonio Arbe, director de la pieza teatral. «El año pasado el grupo estaba amparado por la Asociación Española Contra el Cáncer –explicó Arbe–, pero por distintos motivos esa experiencia no se ha continuado, y estamos muy agradecidos a los actores que participaron y a la entidad por ayudarnos a sacar el proyecto en aquel momento. El resto del grupo decidimos continuar haciendo teatro, porque es algo que nos gusta, y ahora le hemos dado una vuelta de tuerca, decidimos ofrecérsela a Adicam y aceptaron el reto. La obra que representaremos va a ser completamente distinta a la del año pasado».

Desde Adicam, la presidenta de la entidad, Olga Sotelo, se mostró muy agradecida por la propuesta, ya que según indicó, «este tipo de actividades son muy importantes para que nosotras podamos seguir adelante, porque por desgracia cada vez somos más, y cada vez también llega gente más joven», añadiendo que, «en la actualidad, contamos con 2.500 personas socias y tenemos cuatro sedes: en Moaña, Cangas, Vigo y Pontevedra, y todos los servicios para los pacientes son gratuitos, pero también tenemos profesionales trabajando, un equipo del que estoy muy orgullosa porque es una piña en todo lo que se necesite, y eso tiene muchísimo valor». Por su parte, la trabajadora social de Adicam Laura Porral destacó que, desde la entidad, «siempre que haya una actividad propuesta por los pacientes, que les va a beneficiar, aprendiendo unos de otros y teniendo ese momento para ellos, para nosotras también es muy importante apoyarlos».

En este sentido, con respecto al grupo de teatro y a los beneficios de que los pacientes participen en una iniciativa como esta, Olga Sotelo apuntó que «tanto en el teatro como en otras actividades, lo más positivo es la unión entre los pacientes, acogerse los unos a los otros, porque estamos comprobando que es algo que viene muy bien». Precisamente, promover actividades grupales es una línea de intervención que Porral señala que se ha seguido desde la fundación de la entidad, «porque lo que se consigue es trabajar de una manera integral con el paciente».

Tras la experiencia del año pasado y a modo de conclusión, José Antonio Arbe afirmó que «al público le cambia el chip cuando nos ve en el escenario, y eso es algo que siempre dije, que queremos que la gente vea ahí nuestra energía, nuestro positivismo y nuestras ganas de vivir».

Los interesados en asistir a la representación teatral y colaborar con Adicam, deberán reservar la invitación al evento a través de la entidad, llamando previamente al teléfono 629 945 925.